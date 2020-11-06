Электрификация и обновления поездов — Жмак о будущем Укрзализныци

Власти уже давно взялись за работу над Укрзализныцей, ведь долгое время компания показывала прибыль только на бумаге.

Сейчас на ее развитие даже будут выделять средства из бюджета. И уже в следующем году Укрзализныця планирует показать стабильный доход, который даст ей возможность укрепиться и начать подъем.

О том, каких изменений ожидать в деятельности Укрзализныци и как это повлияет на нее — в интервью председателя правления УЗ Владимира Жмака.

— Как именно будет происходить обновление Укрзализныци? На что в первую очередь пойдут средства?

— В первую очередь нам необходимо заниматься электрификацией. Еще одна часть запланирована на верхнее строение путей, контактный провод и его поддержку. Инфраструктура в значительной степени изношена и без срочного обновления и вложения средств нам будет очень трудно обеспечить надлежащее движение.

Один из первых наших проектов — это электрификация участка от Ковеля до Изова. Это нам даст возможность не меняя локомотив доставлять груз, например, из Знаменки прямо к границе.

Сейчас мы меняем электровоз на тепловоз в Ковеле. Это потеря времени и средств.

Еще один проект рассчитан на электрификацию участка, который идет в Польшу. Как раз путь, по которому Украина получает горюче-смазочные материалы и топливо.

— На восстановление пассажирских вагонов будут выделять средства?

— О пассажирских вагонах идет речь в государственной программе по приобретению у Крюковского вагоноремонтного завода пассажирских вагонов и дизельных поездов. Наши инвестиции направлены на грузовые вагоны и капитальный ремонт вагонов.

По финансированию государственной программы пока нет финального решения. Предварительно — это 3 млрд грн, направленных на закупку пассажирских вагонов и дизель-поездов. В зависимости от их стоимости, планируется закупить два или три вагона.

Это будет полностью новый подвижной состав.

— Какие планы на обновление поездов?

— Обновлением поездов мы занимаемся самостоятельно, за свой счет. Мы ремонтируем пассажирские вагоны на Киевском вагоноремонтном заводе и в Каховке. Буквально вчера закончили ремонт двух вагонов.

Стоимость ремонтов составляет примерно треть от стоимости нового вагона. Поэтому, конечно, мы будем двигаться параллельными путями — ремонтом собственными средствами и надеясь на помощь государства в приобретении новых.

— Сколько денег идет на запланированное обновление подвижного состава?

— До конца этого года наш план — инвестировать 400 млн грн и 350 млн грн в ремонт вагонов. Сколько точно вагонов отремонтируют пока не могу сказать, ведь стоимость отличается от каждого вагона.

Есть совсем “убитые” вагоны, в которых из дыр щебень сыплется. Это — практически половина от стоимости нового вагона, который стоит $30-35 тыс. Есть ремонты совсем небольшие, которые смогут вернуть вагоны на пути и стоимость будет составлять до 10% от стоимости нового вагона.

— Произошло ли снижение цены на билеты первого класса на поезда Интерсити?

— Да, оно произошло с 1 ноября. Мы утвердили на правлении снижение цены на билеты первого класса Интерсити и Интерсити плюс для того, чтобы посмотреть, как отреагирует рынок и сделать первый класс более доступным.

Их стоимость снизилась примерно на 20%. Мы решили снизить только цену на билеты первого класса Интерсити, поскольку это наша единственная возможность. Цены на другие билеты регулируются государством.

— Вы считаете, что реально сделать Укрзализныцю прибыльной компанией во время коронакризиса?

— Это вполне реально, иначе бы я об этом не говорил. Мы оптимисты и уже сделали первые шаги для того, чтобы изменить направление с движения вниз на подъем. Первые успехи у нас уже есть.

Мы перевозим больше грузов, что позволит нам больший доход и он позволит, вместе с оптимизацией расходов и реструктуризацией кредитных обязательств, закончить год в плюсе.

Алина Матвийчук

Владислав Бомбела