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Факты / Украина / Политика

Час вопросов к правительству и борьба с Covid-19: онлайн-трансляция Рады 6 ноября

Пятничное пленарное заседание Верховной Рады 6 ноября традиционно начнется с часа вопросов к правительству.

Перед нардепами выступит премьер-министр Денис Шмыгаль, который расскажет о борьбе с коронавирусом и подготовке бюджета.

После этого депутаты рассмотрят внесение изменений в закон Украины Об образовании, а также внесение изменений в некоторые законодательные акты Украины о восстановлении справедливости в вопросе оплаты труда педагогическим работникам учреждений дошкольного и внешкольного образования.

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В первом чтении на рассмотрение вынесен проект закона о системе общественного здоровья и внесение изменений в Уголовный процессуальный кодекс Украины.

Рассмотрят нардепы и внесение изменений в статью 13 Закона Украины Об охране детства относительно увеличения льгот для детей из многодетных семей.

Какие еще законопроекты планируют рассматривать нардепы 6 ноября можно посмотреть в повестке дня Верховной Рады на Фактах ICTV.

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