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Факты / Украина / Политика

Бывшие мэры, футболист и экс-глава таможни: список депутатов нового Киевсовета

Согласно результатам местных выборов 2020, в Киевский городской совет прошли семь партий, преодолевших необходимый пятипроцентный барьер.

Наибольшее количество депутатов завела Европейская солидарность — 31. На одного меньше будет у партии мэра Виталия Кличко УДАР — 30.

Также в КГГА можно будет увидеть представителей Единства, Батькивщины, Оппозиционной платформы — За жизнь, Слуги народа и Голоса.

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Среди избранных депутатов жена пятого президента Украины Марина Порошенко, бывшие мэры столицы Александр Омельченко и Александр Попов, бывший футболист Александр Шовковский, жена главы МИД Евгения Кулеба, бывший глава таможни Максим Нефьодов и другие.

Полный список депутатов Киевского городского совета

Европейская солидарность (31 депутат)

  • Марина Порошенко
  • Виктор Кононенко
  • Константин Усов
  • Владимир Андрусишин
  • Наталья Пастухова
  • Игорь Хацевич
  • Павел Бойченко
  • Ольга Чайка
  • Владимир Прокопив
  • Людмила Ковалевская
  • Леонид Емец
  • Игорь Баленко
  • Александр Супрун
  • Андрей Задерейко
  • Андрей Порайко
  • Александр Погребиский
  • Сергей Артеменко
  • Тарас Криворучко
  • Александр Мищенко
  • Владислав Турец
  • Ирина Некорак
  • Ирина Арьева
  • Сергей Франц
  • Алексей Окопный
  • Вадим Сторожук
  • Анна Коваленко
  • Георгий Ясинский
  • Ольга Галицкая
  • Александр Тимченко
  • Динара Габибуллаева
  • Олег Левченко

УДАР (30 депутатов)

  • Виталий Кличко
  • Александр Шовковский
  • Юлия Лымарь
  • Владислав Андронов
  • Роман Романюк
  • Дмитрий Белоцерковец
  • Владимир Бондаренко
  • Дмитрий Калиниченко
  • Олеся Пинзеник
  • Владимир Гончаров
  • Александр Гончаров
  • Максим Макаренко
  • Анна Старостенко
  • Виктор Грушко
  • Михаил Ищенко
  • Игорь Опадчий
  • Елена Овраменко
  • Олесь Маляревич
  • Андрей Странников
  • Мирослава Смирнова
  • Богдан Чорний
  • Михаил Тереньев
  • Валентин Мондриевский
  • Виктор Брагинский
  • Олеся Зубрицкая
  • Виктория Муха
  • Вячеслав Непоп
  • Олег Костюшко
  • Екатерина Кириченко
  • Дмитрий Банас

Единство (14 депутатов)

  • Александр Омельченко
  • Юлия Ярмоленко
  • Наталья Берикашвили
  • Сергей Крымчак
  • Олеся Самолученко
  • Оксана Поцилуйко
  • Ярослав Федоренко
  • Игорь Шпак
  • Вадим Иванченко
  • Виталий Павлик
  • Юрий Сулига
  • Ольга Веремеенко
  • Ваган Товмасян
  • Роман Ярошенко

Оппозиционная платформа — За жизнь (12 депутатов)

  • Александр Попов
  • Юлия Симунина
  • Михаил Царенко
  • Александр Плужник
  • Елена Букало
  • Игорь Кириленко
  • Юлия Уласик
  • Мария Марк
  • Михаил Наконечный
  • Рустем Ахметов
  • Владимир Кравец
  • Владимир Яловой

Слуга народа (12 депутатов)

  • Евгения Кулеба
  • Михаил Присяжнюк
  • Елена Говорова
  • Юрий Федоренко
  • Владислав Трубицын
  • Лилия Пашинная
  • Георгий Зантарая
  • Андрей Витренко
  • Виктория Бурдукова
  • Анатолий Конопелько
  • Евгений Кузьменко
  • Ксения Семенова

Батькивщина (12 депутатов)

  • Алексей Кучеренко
  • Виталий Нестор
  • Денис Москаль
  • Александра Кужель
  • Ольга Гоцуляк
  • Алла Шлапак
  • Юрий Зубко
  • Елена Марченко
  • Игорь Галайчук
  • Владимир Слончак
  • Анна Свириденко
  • Александр Бродский

Голос (9 депутатов)

  • Максим Нефьодов
  • Зоя Ярош
  • Константин Богатов
  • Алина Михайлова
  • Григорий Маленко
  • Александр Линчевский
  • Василий Потапенко
  • Тарас Козак
  • Вадим Васильчук

Также 6 ноября Киевская городская территориальная комиссия объявила, что мэром Киева стал Виталий Кличко. В первом туре он набрал 50,52% голосов. За кандидатуру Кличка отдал свой голос 365 161 киевлянин.

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