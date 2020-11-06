Согласно результатам местных выборов 2020, в Киевский городской совет прошли семь партий, преодолевших необходимый пятипроцентный барьер.

Наибольшее количество депутатов завела Европейская солидарность — 31. На одного меньше будет у партии мэра Виталия Кличко УДАР — 30.

Также в КГГА можно будет увидеть представителей Единства, Батькивщины, Оппозиционной платформы — За жизнь, Слуги народа и Голоса.

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Среди избранных депутатов жена пятого президента Украины Марина Порошенко, бывшие мэры столицы Александр Омельченко и Александр Попов, бывший футболист Александр Шовковский, жена главы МИД Евгения Кулеба, бывший глава таможни Максим Нефьодов и другие.

Полный список депутатов Киевского городского совета

Европейская солидарность (31 депутат)

Марина Порошенко

Виктор Кононенко

Константин Усов

Владимир Андрусишин

Наталья Пастухова

Игорь Хацевич

Павел Бойченко

Ольга Чайка

Владимир Прокопив

Людмила Ковалевская

Леонид Емец

Игорь Баленко

Александр Супрун

Андрей Задерейко

Андрей Порайко

Александр Погребиский

Сергей Артеменко

Тарас Криворучко

Александр Мищенко

Владислав Турец

Ирина Некорак

Ирина Арьева

Сергей Франц

Алексей Окопный

Вадим Сторожук

Анна Коваленко

Георгий Ясинский

Ольга Галицкая

Александр Тимченко

Динара Габибуллаева

Олег Левченко

УДАР (30 депутатов)

Виталий Кличко

Александр Шовковский

Юлия Лымарь

Владислав Андронов

Роман Романюк

Дмитрий Белоцерковец

Владимир Бондаренко

Дмитрий Калиниченко

Олеся Пинзеник

Владимир Гончаров

Александр Гончаров

Максим Макаренко

Анна Старостенко

Виктор Грушко

Михаил Ищенко

Игорь Опадчий

Елена Овраменко

Олесь Маляревич

Андрей Странников

Мирослава Смирнова

Богдан Чорний

Михаил Тереньев

Валентин Мондриевский

Виктор Брагинский

Олеся Зубрицкая

Виктория Муха

Вячеслав Непоп

Олег Костюшко

Екатерина Кириченко

Дмитрий Банас

Единство (14 депутатов)

Александр Омельченко

Юлия Ярмоленко

Наталья Берикашвили

Сергей Крымчак

Олеся Самолученко

Оксана Поцилуйко

Ярослав Федоренко

Игорь Шпак

Вадим Иванченко

Виталий Павлик

Юрий Сулига

Ольга Веремеенко

Ваган Товмасян

Роман Ярошенко

Оппозиционная платформа — За жизнь (12 депутатов)

Александр Попов

Юлия Симунина

Михаил Царенко

Александр Плужник

Елена Букало

Игорь Кириленко

Юлия Уласик

Мария Марк

Михаил Наконечный

Рустем Ахметов

Владимир Кравец

Владимир Яловой

Слуга народа (12 депутатов)

Евгения Кулеба

Михаил Присяжнюк

Елена Говорова

Юрий Федоренко

Владислав Трубицын

Лилия Пашинная

Георгий Зантарая

Андрей Витренко

Виктория Бурдукова

Анатолий Конопелько

Евгений Кузьменко

Ксения Семенова

Батькивщина (12 депутатов)

Алексей Кучеренко

Виталий Нестор

Денис Москаль

Александра Кужель

Ольга Гоцуляк

Алла Шлапак

Юрий Зубко

Елена Марченко

Игорь Галайчук

Владимир Слончак

Анна Свириденко

Александр Бродский

Голос (9 депутатов)

Максим Нефьодов

Зоя Ярош

Константин Богатов

Алина Михайлова

Григорий Маленко

Александр Линчевский

Василий Потапенко

Тарас Козак

Вадим Васильчук

Также 6 ноября Киевская городская территориальная комиссия объявила, что мэром Киева стал Виталий Кличко. В первом туре он набрал 50,52% голосов. За кандидатуру Кличка отдал свой голос 365 161 киевлянин.