Согласно результатам местных выборов 2020, в Киевский городской совет прошли семь партий, преодолевших необходимый пятипроцентный барьер.
Наибольшее количество депутатов завела Европейская солидарность — 31. На одного меньше будет у партии мэра Виталия Кличко УДАР — 30.
Также в КГГА можно будет увидеть представителей Единства, Батькивщины, Оппозиционной платформы — За жизнь, Слуги народа и Голоса.
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Среди избранных депутатов жена пятого президента Украины Марина Порошенко, бывшие мэры столицы Александр Омельченко и Александр Попов, бывший футболист Александр Шовковский, жена главы МИД Евгения Кулеба, бывший глава таможни Максим Нефьодов и другие.
Полный список депутатов Киевского городского совета
Европейская солидарность (31 депутат)
- Марина Порошенко
- Виктор Кононенко
- Константин Усов
- Владимир Андрусишин
- Наталья Пастухова
- Игорь Хацевич
- Павел Бойченко
- Ольга Чайка
- Владимир Прокопив
- Людмила Ковалевская
- Леонид Емец
- Игорь Баленко
- Александр Супрун
- Андрей Задерейко
- Андрей Порайко
- Александр Погребиский
- Сергей Артеменко
- Тарас Криворучко
- Александр Мищенко
- Владислав Турец
- Ирина Некорак
- Ирина Арьева
- Сергей Франц
- Алексей Окопный
- Вадим Сторожук
- Анна Коваленко
- Георгий Ясинский
- Ольга Галицкая
- Александр Тимченко
- Динара Габибуллаева
- Олег Левченко
УДАР (30 депутатов)
- Виталий Кличко
- Александр Шовковский
- Юлия Лымарь
- Владислав Андронов
- Роман Романюк
- Дмитрий Белоцерковец
- Владимир Бондаренко
- Дмитрий Калиниченко
- Олеся Пинзеник
- Владимир Гончаров
- Александр Гончаров
- Максим Макаренко
- Анна Старостенко
- Виктор Грушко
- Михаил Ищенко
- Игорь Опадчий
- Елена Овраменко
- Олесь Маляревич
- Андрей Странников
- Мирослава Смирнова
- Богдан Чорний
- Михаил Тереньев
- Валентин Мондриевский
- Виктор Брагинский
- Олеся Зубрицкая
- Виктория Муха
- Вячеслав Непоп
- Олег Костюшко
- Екатерина Кириченко
- Дмитрий Банас
Единство (14 депутатов)
- Александр Омельченко
- Юлия Ярмоленко
- Наталья Берикашвили
- Сергей Крымчак
- Олеся Самолученко
- Оксана Поцилуйко
- Ярослав Федоренко
- Игорь Шпак
- Вадим Иванченко
- Виталий Павлик
- Юрий Сулига
- Ольга Веремеенко
- Ваган Товмасян
- Роман Ярошенко
Оппозиционная платформа — За жизнь (12 депутатов)
- Александр Попов
- Юлия Симунина
- Михаил Царенко
- Александр Плужник
- Елена Букало
- Игорь Кириленко
- Юлия Уласик
- Мария Марк
- Михаил Наконечный
- Рустем Ахметов
- Владимир Кравец
- Владимир Яловой
Слуга народа (12 депутатов)
- Евгения Кулеба
- Михаил Присяжнюк
- Елена Говорова
- Юрий Федоренко
- Владислав Трубицын
- Лилия Пашинная
- Георгий Зантарая
- Андрей Витренко
- Виктория Бурдукова
- Анатолий Конопелько
- Евгений Кузьменко
- Ксения Семенова
Батькивщина (12 депутатов)
- Алексей Кучеренко
- Виталий Нестор
- Денис Москаль
- Александра Кужель
- Ольга Гоцуляк
- Алла Шлапак
- Юрий Зубко
- Елена Марченко
- Игорь Галайчук
- Владимир Слончак
- Анна Свириденко
- Александр Бродский
Голос (9 депутатов)
- Максим Нефьодов
- Зоя Ярош
- Константин Богатов
- Алина Михайлова
- Григорий Маленко
- Александр Линчевский
- Василий Потапенко
- Тарас Козак
- Вадим Васильчук
Также 6 ноября Киевская городская территориальная комиссия объявила, что мэром Киева стал Виталий Кличко. В первом туре он набрал 50,52% голосов. За кандидатуру Кличка отдал свой голос 365 161 киевлянин.