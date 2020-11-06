По состоянию на 6 ноября в Киеве зафиксировали 1 002 новых случая коронавируса. Это самый высокий показатель за все время пандемии.

Всего в столице 42 375 подтвержденных случаев заболевания Covid-19, из которых 841 стал смертельным.

Уже третий день подряд Киев фиксирует наибольшее количество новых случаев за сутки в Украине.

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Симптомы коронавируса

Если вы чувствуете, что у вас появились симптомы коронавируса Covid-19, стоит позвонить семейному врачу или на горячую линию Минздрава. При наличии высокой температуры звоните 103.

ВОЗ перечислила простые правила профилактики коронавируса: