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Факты / Украина

Киев и еще четыре города могут попасть в красную зону на следующей неделе

Тернополь, Северодонецк, Винница, Киев и Херсон могут попасть в красную карантинную зону уже на следующей неделе.

Об этом сообщил замминистра здравоохранения Виктор Ляшко.

По его словам, эти облцентры попадут в красную зону, если там сохранится текущая динамика заболеваемости.

Ляшко подчеркнул, что на всей территории Украины помимо территорий из красной зоны устанавливается оранжевый уровень эпидопасности.

Это означает, что там запрещено проведение массовых мероприятий более 20 человек. В транспорте нельзя перевозить свыше посадочных мест. Рестораны и кафе могут работать только на вынос и с заполняемостью не более 50%. Кроме того, вводиться запрет на проведение дискотек и работу ночных клубов.

 

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