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Факты / Украина

Больница — не санаторий: Степанов назвал критерии госпитализации больных Covid-19

Не все больные коронавирусом или с подозрением на него должны быть госпитализированы. Лечение в стационаре происходит только после осмотра врача и при наличии определенных показаний.

Об этом во время брифинга 6 ноября сообщил глава Минздрава Максим Степанов.

— Больница — это не санаторий. Госпитализация должна происходить только по показаниям, по установленному врачом диагнозу и по направлению, — отметил Максим Степанов.

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По его словам, госпитализация по клиническим критериям показана больным при наличии хотя бы одного из перечисленных признаков:

  • частота дыхания — 10 или более 30 дыхательных движений;
  • сатурация при измерении пульсоксиметром менее 92;
  • нарушение сознания;
  • наличие сопутствующих заболеваний (патологии дыхательной и сердечно-сосудистой систем, сахарный диабет).

Госпитализация в Украине

В Минздраве предупреждали, что из-за роста количества больных коронавирусом в Украине могут сортировать пациентов.

Это связано с тем, что медицинская система страны может быть перегружена, и врачи будут не в состоянии оказать помощь всем.

Подробнее о проблеме с койками для больных коронавирусом читайте на Фактах ICTV.

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