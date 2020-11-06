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Факты / Украина

На решение конституционного кризиса есть полтора месяца — НАБУ

Национальное антикоррупционное бюро заявило о необходимости оперативного решения конституционного кризиса. Это связано с тем, что скоро назначения руководителя и проведения независимого аудита бюро будет незаконным.

Через полтора месяца вне закона останутся следующие вопросы:

  • назначения и увольнение директора Национального бюро;
  • избрание и функционирование Совета общественного контроля при НАБУ;
  • осуществление независимого аудита информации.

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В НАБУ отметили, что из-за решения Конституционного суда можно навсегда потерять возможность возмещать миллиарды убытков, нанесенных из-за коррупции.

В бюро сообщили, что действия КСУ ослабили институциональную способность антикоррупционных органов и освободили людей, которые нанесли ущерб государству в особо крупных размерах.

Конституционный суд лишил НАБУ права через суд аннулировать невыгодные для государственных соглашения и освободил от ответственности чиновников, которые не подали декларации.

Решение Конституционного суда

27 октября Конституционный суд признал неконституционным ст. 366-1 УК Украины, которая предусматривает наказание за недостоверное декларирование имущества. На следующий день Национальное агентство по предупреждению коррупции (НАПК) закрыло доступ к единому государственному реестру деклараций об имуществе.

Это решение вызвало критику в обществе. На него также отреагировал президент страны Владимир Зеленский, он внес в Верховную Раду законопроект №4288, в котором предложил уволить судей, принявших это решение.

Фото: Dreamstime

Источник: НАБУ

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