PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Украина / Политика

Нацбезопасность и борьба с коронавирусом: повестка дня Рады 6 ноября

В пятницу, 6 ноября, пленарное заседание Верховной Рады начнется традиционно с Часа вопросов к правительству.

Народные избранники заслушают отчет премьер-министра Дениса Шмыгаля о борьбе с коронавирусом и подготовке бюджета.

В повестке дня также около 30 вопросов, вынесенных на первое и второе чтение.

Среди них: законопроект о восстановлении справедливости в вопросе оплаты труда педагогическим работникам учреждений дошкольного и внешкольного образования, а также — внесение изменений в закон Об образовании (по привлечению частных инвесторов для решения проблемы дефицита мест в детских садах и школах).

Нардепы должны рассмотреть изменения в Кодекс Украины об административных правонарушениях относительно предотвращения распространения коронавирусной болезни.

Читайте: Час вопросов к правительству и борьба с Covid-19: онлайн-трансляция Рады 6 ноября

Кроме того, они должны включить в повестку дня законопроект о восстановлении действия отдельных положений закона О предотвращении коррупции и Уголовный кодекс Украины.

На рассмотрение парламента также вынесен проект Постановления об одобрении предложений по применению персональных и других ограничительных мер (санкций) в отношении лиц, которые создают реальные и/или потенциальные угрозы национальным интересам, национальной безопасности, суверенитета и территориальной целостности Украины.

Порядок денний Ради на 6 листопада

На заседании 5 ноября Верховная Рада приняла Антикоррупционную стратегию на 2020-2024 годы.

В частности, нардепы проголосовали за изменения в закон О предотвращении коррупции.

Теги: ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
fakty_logo
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Загружается…

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка