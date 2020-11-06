В пятницу, 6 ноября, пленарное заседание Верховной Рады начнется традиционно с Часа вопросов к правительству.

Народные избранники заслушают отчет премьер-министра Дениса Шмыгаля о борьбе с коронавирусом и подготовке бюджета.

В повестке дня также около 30 вопросов, вынесенных на первое и второе чтение.

Среди них: законопроект о восстановлении справедливости в вопросе оплаты труда педагогическим работникам учреждений дошкольного и внешкольного образования, а также — внесение изменений в закон Об образовании (по привлечению частных инвесторов для решения проблемы дефицита мест в детских садах и школах).

Нардепы должны рассмотреть изменения в Кодекс Украины об административных правонарушениях относительно предотвращения распространения коронавирусной болезни.

Кроме того, они должны включить в повестку дня законопроект о восстановлении действия отдельных положений закона О предотвращении коррупции и Уголовный кодекс Украины.

На рассмотрение парламента также вынесен проект Постановления об одобрении предложений по применению персональных и других ограничительных мер (санкций) в отношении лиц, которые создают реальные и/или потенциальные угрозы национальным интересам, национальной безопасности, суверенитета и территориальной целостности Украины.

Порядок денний Ради на 6 листопада

На заседании 5 ноября Верховная Рада приняла Антикоррупционную стратегию на 2020-2024 годы.

В частности, нардепы проголосовали за изменения в закон О предотвращении коррупции.