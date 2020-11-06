В Украине не будет вводится черная карантинная зона, а эта информация не что иное, как фейк.

Министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что этот вопрос даже не обсуждался.

— Меня удивляет, с какой скоростью в нашей стране распространяются фейки. Такое не обсуждалось, никаких черных зон никто не предлагал вводить, — заявил Степанов.

Верховная Рада проголосовала за введение штрафов для граждан за пребывание в общественных местах и транспорте без масок.

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Штраф за отсутсвие маски на лице будет от 170 до 255 грн, а выписывать его будут сразу на месте.

Введение карантина выходного дня в Украине обсуждается на уровне разных рабочих групп.

Максим Степанов отметил, что во время карантина выходного дня будут работать только продуктовые магазины, аптеки и транспорт.

По словам министра, такой карантин начнет действовать 14-15 ноября.

Медицинское учреждение Феофания, что находится в Киеве, с середины сентября принимает больных коронавирусом.

Для этого в клинике выделили отдельное здание и переоборудовали его специально для госпитализации пациентов с Covid-19.

Румыния из-за вспышки заболеваемости коронавирусом с 9 ноября вводит общенациональный ночной комендантский час и закрывает все школы.

Эти ограничения вводятся на 30 дней. Согласно им, после 21.00 не будут работать магазины, а комендантский час наступает с 23.00 до 5.00.

Коронавирус в Украине

По состоянию на 6 ноября коронавирус в Украине подтвердили у 440 188 граждан страны.

За сутки — 9 721 новый случай, из них — 304 ребенка и 468 медработников.

Умерли от вируса за время пандемии 8 125 украинцев, за сутки — 201. Выздороветь удалось 195 544 людям, за день — 10 762.