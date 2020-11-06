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Факты / Украина / Политика

Офис без бумаг и онлайн-голосования: о чем Зеленский говорил с главой Microsoft

Владимир Зеленский провел переговоры в видеоформате с главой корпорации Microsoft Брэдом Смитом и заявил о намерении до конца каденции ввести в Украине онлайн-голосования на выборах.

Президент считает, что люди будут больше доверять технологии, которая разработана совместно со специалистами одной из ведущих мировых компаний.

-Мы первые сделали цифровой паспорт. Также сделали цифровые водительские права. У нас были проблемы с регистрацией бизнеса, длинные очереди, а сегодня уже через 15-30 минут можно зарегистрировать свой бизнес. Я считаю, что это большая победа, — сказал глава государства.

Уже в следующем году Зеленский планирует реализовать программу Paperless (безбумажный офис).

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Президент призвал Microsoft активнее инвестировать в Украину, добавив, что украинская власть будет гарантировать защиту инвестиций и создавать благоприятный бизнес-климат. Глава Microsoft отметил, что новые технологии должны стоять на защите демократии.

  • Онлайн-голосования на выборах — когда ждать
  • Онлайн-голосования на выборах — когда ждать
  • Онлайн-голосования на выборах — когда ждать
  • Онлайн-голосования на выборах — когда ждать
  • Онлайн-голосования на выборах — когда ждать
  • Онлайн-голосования на выборах — когда ждать
  • Онлайн-голосования на выборах — когда ждать
  • Онлайн-голосования на выборах — когда ждать
Офис без бумаг и онлайн-голосования: о чем Зеленский говорил с главой Microsoft / 4 фотографии

Новые возможности приложения Дія

В Украине обновили приложение Дія. Профильное министерство добавило ряд документов, которые украинцы смогут подгружать туда.

В Дії доступны свидетельство о рождении ребенка, справка внутренне перемещенного лица, индивидуальный налоговый номер.

Источник: Офис президента

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