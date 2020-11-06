В Кабмине сообщили, что восстановили более 50 лабораторий для ПЦР-тестирование на коронавирус, в частности обеспечены автоматические станции для экстракции рибонуклеиновой кислоты.

Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль во время заседания в Раде.

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— Была восстановлена ​​работа более 50 лабораторий. Всего их за это время пандемии профинансировали на 1 млрд грн. В начале эпидемии была только одна автоматическая станция для экстракции РНК при проведении тестов, сейчас их стало 56, и в ближайшее время их количество возрастет до 68. Это основа для ПЦР-тестирования, — сказал Шмыгаль.

Кроме того, он напомнил, что была поставлена ​​цель — довести суточное количество тестирование методом ПЦР до 50 тыс. В октябре и до 75 тыс. В сутки к концу года.

Карантин выходного дня в Украине

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сообщил, что введение карантина выходного дня в Украине обсуждается на уровне различных рабочих групп.

Он уточнил, что только правительство примет это решение, Минздрав подробно проконсультирует относительно него общество.