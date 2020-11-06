Рада не назначила судью Конституционного суда по своей квоте

Верховная Рада не смогла назначить судью Конституционного суда Украины по своей квоте.

На пленарном заседании 6 ноября народные депутаты не поддержали кандидатуру Юрия Павленко на должность судьи КСУ. За него проголосовали только 100 народных депутатов, тогда как для принятия решения необходимо 226 голосов.

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Нардепы голосовали за четыре кандидатуры на пост главы Конституционного суда Украины по своей квоте:

Ольга Боднар-Петровская — фракция Родина. За нее проголосовали лишь 126 народных депутатов;

— фракция Родина. За нее проголосовали лишь 126 народных депутатов; Наталья Денисенко — фракции Голос. Лишь 38 нардепов поддержали кандидатуру;

— фракции Голос. Лишь 38 нардепов поддержали кандидатуру; Юрий Павленко — фракции ОПЗЖ. 154 народных депутатов поддержали решение;

— фракции ОПЗЖ. 154 народных депутатов поддержали решение; Николай Серый — фракции Европейская солидарность. За проголосовали 97 парламентариев.

Согласно процедуре, кандидатура победителя рейтингового голосования выносится на голосование для принятия решения.

Во время повторного голосования за Юрия Павленко отдали свои голоса лишь 100 депутатов.

По фракциям голосования выглядело так:

Слуга народа — 23;

Оппозиционная платформа — За жизнь — 40;

Европейская солидарность — 0;

Батькивщина — 14:

Партия За майбутне — 4;

Голос — 0;

Довира — 14;

нефракционные — 5.

Спикер Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков попросил профильный комитет Верховной Рады подготовить проведение повторного конкурса на должность судьи КСУ.

Деятельность КСУ

В Верховной Раде хотят зарегистрировать законопроект, согласно которому деятельность Конституционного суда Украины будет определяться законом. Сейчас его деятельность регулирует внутренний акт — регламент.

Кроме того, планируется увеличение количества голосов судей для принятия решений. Отныне нужно набрать 12 голосов от членов Большой палаты и шесть в Сенате.

3 ноября в Верховной Раде начали подпись голосов за отставку судей Конституционного суда. Соответствующее заявление подписало более 150 нардепов.