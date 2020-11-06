Штрафы за ПДД и долги: новые функции Дії и насколько приложение безопасное

О том, что государство должно стать, прежде всего, удобным сервисом для граждан Украины, топ-руководители рассказывают с весны 2019 года. И вот в феврале 2020 года запустили мобильное приложение и портал Дія. С их помощью планировалось обеспечить простоту и доступность государственных услуг.

Планы заявлялись грандиозные — 50 оцифрованных госуслуг уже до конца 2020 года, 100% государственных услуг в онлайне до 2024 года. Пока с выполнением плана не все так радужно, но Дія уже успела получить первое масштабное обновление и отчитаться о первых успехах.

Мобильное приложение

По данным Министерства цифровой трансформации Украины, сегодня приложением Дія пользуются 5 млн человек, интернет-порталом Дія — 2 млн. На смартфон Дію можно бесплатно скачать в магазинах App Store и Play Market, некоторое время она даже лидировала в Украине среди приложений по темпам скачиваний, обойдя таких цифровых монстров как Instagram, Facebook, Telegram и TikTok.

В первом релизе приложения в него можно было подтянуть только водительское удостоверение и свидетельство о регистрации транспортного средства. Потом добавили электронные паспорта: ID-карту и загранпаспорт. Сейчас доступно еще больше цифровых документов: страховой полис, студенческий билет, идентификационный номер (ИНН), справка внутренне перемещенных лиц, свидетельство о рождении ребенка. В Минцифре даже хвастаются, что Украина стала первой в мире страной, которая запустила цифровые паспорта, и четвертой страной в Европе, которая запустила цифровые водительские удостоверения и электронный технический паспорт.

Обновление приложения в начале октября добавило новые функции — Дія начала отображать штрафы за нарушение правил дорожного движения и долги по исполнительным производствам. Причем о штрафе за нарушение ПДД тебе может прийти push-уведомление, что особенно ценно с введением автоматической видеофиксации нарушений на украинских дорогах. А уплатить штраф можно сразу же в приложении, через Apple Pay/Google Pay или карточкой.

Еще одна новая и, как говорят разработчики, самая революционная функция Дії — это шеринг документов. Суть в том, что передавать копии документов, того же паспорта, ИНН, свидетельства о рождении и т. д., можно будет через приложение, без традиционных ксерокопий, сканирований и пр.

Более того, появилась возможность даже поделиться техническим паспортом на авто с другим человеком. В Украине очень распространена практика, когда люди ездят на автомобилях, которые принадлежат не им, а третьим лицам. И теперь можно будет передавать для пользования машиной не пластиковый технический паспорт, а достаточно будет просто нажать пару кнопок в приложении.

Портал

На интернет-портале Дія доступны 27 государственных услуг, а в личном электронном кабинете гражданина подтягивается информация из шести реестров. Среди прочего можно получить справку про отсутствие судимости, выписку про земельный участок, оформить помощь по безработице, восстановить или поменять водительское удостоверение.

Предприниматели могут через портал открыть или закрыть ФЛП, поменять вид экономической деятельности. Причем все сделать обещают за 10 минут. По данным Минцифры, с 20 марта по 20 апреля 2019 года электронным путем было открыто 3 261 ФЛП и 1 993 раза вносились изменения в данные о предприятии, а с 20 марта по 20 апреля 2020 года, когда заработала Дія, было открыто уже 6 235 ФЛП и 8 074 раза вносились изменения в данные.

То есть почти в два раза больше людей воспользовались услугой онлайн, хотя тут, может быть, и карантин повлиял. В Минцифре говорят, что всего услугами портала Дія по регистрации, закрытию ФЛП и изменению КВЭД воспользовались уже более 100 тыс. раз.

Хвастаются в Кабмине и полным переводом в цифру услуги єМалятко. Это комплексная услуга, которая объединяет сразу все процедуры, связанные с рождением ребенка, — от регистрации и получения свидетельства о рождении до оформления госпомощи. Но справедливости ради, єМалятко — это полностью разработка предшественников нынешней власти, а именно правительства Владимира Гройсмана. Сейчас же просто добавили это все в Дію и отчитались об успешной работе.

Как это работает

Изначально приложение Дія большинством украинцев рассматривалось как возможность не носить с собой документы, прежде всего водительское удостоверение и техпаспорт. При этом сложности возникли с самого запуска проекта. Банально не все документы оказались доступны в приложении. Если удостоверение или техпаспорт выданы до 1 января 2013 года, когда начал действовать единый реестр удостоверений водителя, то, скорее всего, Дія их не увидит, то есть они будут недоступны.















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С другой стороны, через портал Дія можно обменять старые документы на документы нового образца. С ID-картой и биометрическим загранпаспортом проблем меньше, потому что они в большинстве своем выдавались сравнительно недавно и подтягиваются в приложение без проблем.

Хорошо, допустим, документы в Дії доступны, тогда возникает ключевой вопрос: а кто вообще эти самые документы из приложения признает. Точно с их помощью можно воспользоваться почтовыми услугами — Укрпочтой и Новой почтой. Укрзализныця тоже официально заявила, что пассажиры при посадке на поезд могут предъявить электронное удостоверение водителя, паспорт или студенческий билет из приложения Дія. Но если на электронном удостоверении вдруг не будет фото, то оно не будет считаться действительным. В таком случае пассажиру необходимо будет предъявить обычный документ, удостоверяющий личность. Нельзя использовать и скриншот удостоверения из приложения.

Обещали, что с документами из Дії можно будет летать на самолетах внутри Украины, но пока это недоступно, потребуется принятие отдельного законопроекта Радой. За границу с документами в Дії украинцев тоже не выпустят, получается, что загранпаспорт, который подтягивает приложение, пока можно использовать только в качестве удостоверения личности внутри страны, и только.

С приложением Дія не удастся и проголосовать. Накануне местных выборов ЦИК по этому поводу выпустил отдельное разъяснение — на избирательные участки приходите с обычными документами, а не со смартфонами. Хотя в соцсетях украинцы писали, что некоторым таки удалось отдать свой голос и с электронным, а не бумажным паспортом.

Полиция еще с февраля заявляет, что готова проверять документы граждан из приложения Дія. Это позволило многим украинцам ездить без обычных прав и техпаспорта. Отсутствие водительского удостоверения при остановке транспортного средства — очень распространенное нарушение в Украине. По данным Министерства внутренних дел, по этому правонарушению в течение 2019 года было наложено 311 тыс. штрафов на общую сумму 140 млн грн.

Конечно, многие водители обрадовались возможности не расплачиваться за то, что забыли права дома. Но, как оказалось, не все так просто. Журналист одного из украинских телеканалов Андрей Муравский рассказал Фактам ICTV, как недавно попал в ДТП и Дія ему не помогла.

Полицейские, приехавшие оформлять происшествие, потребовали предъявить обычное удостоверение и техпаспорт. На вопрос А как же Дія? ответили: А изъять же нам у вас за нарушение что-то нужно. В итоге, если бы у Муравского не оказалось с собой обычных прав, его бы не только оштрафовали за нарушение, которое привело к ДТП, но и за отсутствие водительского удостоверения. Вот такая Дія в дії.

Получается, что при правонарушении, которое влечет за собой изъятие водительского удостоверения, Дія не срабатывает. То есть этот вопрос нужно дополнительно урегулировать. Но пока что такая ситуация фактически полностью подрывает саму идею Дії. Зачем же она тогда нужна, если пластиковое водительское удостоверение с собой возить все равно придется. Хотя сотни тысяч людей уже перестали это делать. Но в ДТП можно попасть в любой момент, никто от этого не застрахован, а два штрафа платить не хочется.

При этом министр цифровой трансформации Михаил Федоров анонсировал, что с 1 сентября 2021 года государственным органам будет вообще запрещено требовать у граждан бумажные документы. Хотя соответствующие изменения в законодательство все еще не внесены.

Архитектор Ирина Евтушенко поделилась с Фактами ICTV более успешным опытом использования Дії. Она воспользовалась через портал услугой єМалятко: оформила госпомощь при рождении ребенка, заказала свидетельство о рождении. Правда, электронную подпись девушка оформляла не через Дію и для этого пришлось съездить в госорган. При этом Евтушенко не удалось зарегистрировать место проживания ребенка. Эта услуга пока доступна только для Киева и Харькова, а она проживает в пригороде столицы.

Не доступна в Дії пока и запись к врачу. Но Министерство здравоохранения уже планирует интегрировать свою электронную систему eHealth в портал и мобильное приложение. Тогда и подписывать декларации с семейным врачом можно будет онлайн, без визита в больницу.

Безопасность

Неудивительно, что только-только запущенный проект еще не полностью функционален. Это нормально. Вот только к Дії есть куда более существенная претензия — это безопасность данных. Войти в приложение можно только через технологию BankID. То есть нужно, чтобы на смартфоне было установлено одно из банковских приложений, и уже через интернет-банкинг в своем личном кабинете вы соглашаетесь на передачу информации. В принципе технология BankID считается относительно надежной — вся информация содержится на сервере банка, и пользователь по определенному каналу подает запрос, авторизуется и идентифицируется. Вопрос в том, что делает с персональной информацией Дія и насколько защищено само приложение.

В Минцифре подчеркивают, что Дія вообще не сохраняет данные пользователей на каких-то сторонних хранилищах, а передает их транзитом через защищенный облачный сервер.

В мае 2020 года в Украине разразился грандиозный скандал — в сети появился Telegram-бот, который продавал данные водительских удостоверений украинцев. В утечке тут же обвинили Дію, но в Минцифре назвали такие заявления фейковыми и манипулятивными. В министерстве еще раз повторили, что Дія не имеет собственной базы данных и не накапливает подобную информацию, а по сути является посредником между пользователями и реестрами. Кроме того, стоит признать, что бот располагал в разы большим количеством удостоверений, чем отображается в Дії, в частности, там были удостоверения, выданные до 2013 года.

Но эксперты по вопросам кибербезопасности Дії все равно не доверяют. Специалист по кибербезопасности Константин Корсун признает, что фактически Дія является шлюзом, который не сохраняет данные о пользователях на постоянной основе.

— Но то, что через Дію проходит весь поток данных, — это другая сторона правды. Если вклиниться в этот шлюз, можно получать все, что через него пролетает, — отмечает эксперт.

В безопасность приложения Корсун не верит и использовать его не планирует. По его словам, мировая практика запуска подобных приложений предусматривает, что “солидная, желательно международная компания, обеспечивающая кибербезопасность, проводит независимую проверку и делает выводы”. В случае же Дії о такой проверке ничего не известно, констатирует Корсун. При этом эксперт признает, что идеально защищенных мобильных приложений вообще не существует.

Разработчики Дії говорят, что для выявленния потенциальных уязвимостей мобильное приложение и его серверная часть прошли несколько этапов проверок, в том числе тест на проникновение. А Федоров обещает уже в ноябре провести Bug Bounty — поиск уязвимостей приложения Дія — и зовет белых хакеров в нем поучаствовать. Тому, кто взломает Дію, власти выплатят больше 1 млн грн. По задумке это должно повысить уровень доверия к приложению.

Валерий Литонинский