Штрафы за отсутствие масок: от чего будет зависеть сумма

Верховная Рада приняли введения штрафов за неношение масок в общественных местах. Размер варьируется от 170 до 255 гривен.

Председатель Комитета Верховной Рады Украины по вопросам правоохранительной деятельности, народный депутат от Слуги народа Денис Монастырский объяснил, от чего будет зависеть конкретная сумма штрафа.

Депутат отметил, что не ожидает большого количества штрафов.

Монастырский объяснил, что все зависит от реакции человека. Если он говорит, что принцип не будет надевать маску, штраф должен быть максимальным.

Главная идея этого закона — не в том, чтобы наказать, а в том, чтобы люди носили маски.

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Депутат также отметил, что в Кодексе Украины об административных правонарушениях за нарушение правил карантина людей предусматривается наказание в виде штрафа в размере от 17 000 гривен.

Председатель комитета считает, что этот размер штрафа большой и он должен быть уменьшен.

6 ноября Верховная Рада приняла правительственный закон о внесении изменений в Кодекс Украины об административных правонарушениях относительно предотвращения распространения Covid-19.

Законом, в частности устанавливается, что пребывание в общественных зданиях, сооружениях, общественном транспорте во время действия карантина без одетых средств индивидуальной защиты, в том числе респираторов или защитных масок, закрывающих нос и рот, в том числе изготовленных самостоятельно, влечет наложение штрафа в размере от 10 до 15 необлагаемых минимумов доходов граждан (от 170 до 255 грн).