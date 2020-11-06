Сначала государственного, потом местного значения — Курбаков о ремонте дорог в Украине

Строительство и ремонт дорог является большой болью для жителей Украины. Некоторые пути ремонтируют более 10 лет, но ямы с них не исчезают.

Украинцам длительное время приходилось ездить по дорогам, на которых можно было разбить авто. Но благодаря программе Большая стройка ситуация понемногу меняется к лучшему.

Конечно, чуда не произошло, и за один год все дороги государства не привели в порядок. Но ситуация меняется, и в 2021 году планируют отремонтировать около 6,8 тыс. км дорог, в том числе местного значения.

Что изменится в строительстве дорог в 2021 году и как оно будет вестись, читайте в интервью с главой Укравтодора Александром Курбаковым.

— Строительством какой дороги вы особенно гордитесь? Чем именно она для вас особенная?

— Мне трудно выделить именно такой путь. Для меня наиболее символический объект — это Запорожский мост, потому что в 2004 году его начали строить, государство потратило кучу денег, и все это стояло несколько лет как большая недостройка.

В этом году мы за него взялись, все достраиваем. Откроем первый участок, по которому поедет транспорт из района Бабурка (Запорожье) на остров Хортица. В следующем году мы мост планируем полностью завершить.

По дорогам — многое будет ремонтироваться. Я путешествовал по Украине раньше, и в некоторых местах не было дорог.

Больше всего запомнилась дорога Кропивницкий-Кривой Рог. У меня там длительное время жила семья, и я помню, что там просто не было дороги.

До ремонта в последний раз я ездил по ней два года назад, и некоторые участки были настолько плохи, что нужно было съезжать в поле и ехать по грунтовой дороге.

Я там проехал две недели назад и могу сказать, что это новая, идеальная дорога, которая простоит много лет.

— Сколько заложено средств на строительство дорог в 2021 году и как они будут распределяться?

— В проекте бюджета Министерства финансов на 2021 была анонсированна сумма, которая будет направлена ​​на дорожную отрасль — примерно 150 млрд грн. Эта сумма учитывает дорожный фонд и средства, которые заимствует Укравтодор под государственные гарантии в следующем году.

Сейчас мы ориентируемся именно на эту цифру. То есть финансирование в 2021 году увеличится, поэтому мы будем наращивать темпы работы. В планах — отремонтировать 6,8 тыс. км дорог в следующем году, что почти в 1,5 раза больше, чем в этом году.

Что касается регионов — план будет такой же, как и в 2020 году, мы будем двигаться по маршрутному принципу. То есть если дорога будет проходить через три-четыре области, нам не важно, сколько километров в какой области, важно, чтобы дорогу отремонтировали.

Если говорить об областях по количеству отремонтированных километров дорог, лидерами являются Луганская и Закарпатская. Так сложилось из-за того, что в предыдущие годы там почти ничего не делали, ремонтировали около 3-5 км дорог ежегодно.

— Где ситуация хуже, на региональных или национальных дорогах?

— Ситуация точно лучше на дорогах государственного значения. Дороги местного значения в худшем состоянии.

Но если говорить о показателе транспортной работы, трафике, экономике, то дороги государственного значения должны быть в приоритете, их нужно ремонтировать сейчас. В 2020-2021 годах Укравтодор понемногу переходит на территориальные дороги.

Международные и региональные сообщения мы понемногу приводим в нормальное состояние. В этом году ремонт территориальных дорог начался в отдельных регионах, но в следующем их будет значительно больше.

— Какую важную дорогу должны открыть в ближайшее время?

— К середине ноября мы планируем полностью открыть проезд по дороге Кропивницкий-Николаев (трасса М-14). Ее особенность в том, что 66 км этой дороги по территории Николаевской области делались из бетона.

Все бетонные работы завершены, обустраивается обочина, швы делаются, и до 15 ноября мы полностью открываем официально проезд по ней. Это достаточно важное событие для региона.

— Где у нас самые большие проблемы?

— Наибольшие проблемы у нас с мостами. Их строили лет 40-50 назад, они свое отработали. Большинство из них находятся в аварийном состоянии, но как мы и планировали в этом году, на дорогах государственного значения отремонтируем или реконструируем около 100 искусственных сооружений (путепроводов, мостов).

В следующем году на дорогах государственного значения планируется отремонтировать 150 таких объектов.

— На сколько больше обновляется искусственных сооружений?

У нас около 1,4 тыс. искусственных сооружений только на дорогах государственного значения в аварийном и предаварийном состоянии. Мы будем наращивать темп ремонта, поскольку необходимо предотвратить, например, полное разрушение мостов.

Если сравнить с предыдущими годами, то мы увидим, что иногда ремонтировали и строили пять-десять искусственных сооружений в год. Когда мы вышли на цифру 100, оказалось, что смежные отрасли не готовы к такому спросу.

То есть они могут производить необходимое количество арматуры, металла и тому подобное. Однако в пиковый период у них не было необходимых запасов, чтобы удовлетворить спрос.