В Феофании выделили отдельный корпус для больных коронавирусом

Медицинское учреждение Феофания, что находится в Киеве, с середины сентября принимает больных коронавирусом.
Для этого в клинике выделили отдельное здание и переоборудовали его специально для госпитализации пациентов с Covid-19.
Феофанию добавили в список учреждений, предоставляющих такое лечение, по инициативе президента Украины Владимира Зеленского.
Об этом свидетельствует соответствующий приказ Министерства здравоохранения Украины No2081.
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Специалисты больницы Феофания прошли обучение — заведение получило квалификацию.
— Для лечения больных коронавирусом в Феофании выделили отдельный корпус. Кроме того, его снабдили необходимым оборудованием, — рассказала Юлия Соколовская — руководитель Офиса президента.
Она подчеркнула, что медики будут оказывать помощь пациентам с тяжелым и крайне тяжелым течением заболевания.
Условия для госпитализации больных в стационар
Министерство здравоохранения Украины озвучило критерии, по которым больных коронавирусом будут лечить в медицинских учреждениях.
Среди пунктов: повышенная частота дыхания, наличие других серьезных заболеваний, нарушение сознания. Ознакомьтесь с остальными критериями для госпитализации на Фактах ICTV.