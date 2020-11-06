В Феофании выделили отдельный корпус для больных коронавирусом

Медицинское учреждение Феофания, что находится в Киеве, с середины сентября принимает больных коронавирусом.

Для этого в клинике выделили отдельное здание и переоборудовали его специально для госпитализации пациентов с Covid-19.

Феофанию добавили в список учреждений, предоставляющих такое лечение, по инициативе президента Украины Владимира Зеленского.

Об этом свидетельствует соответствующий приказ Министерства здравоохранения Украины No2081.

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Специалисты больницы Феофания прошли обучение — заведение получило квалификацию.

— Для лечения больных коронавирусом в Феофании выделили отдельный корпус. Кроме того, его снабдили необходимым оборудованием, — рассказала Юлия Соколовская — руководитель Офиса президента.

Она подчеркнула, что медики будут оказывать помощь пациентам с тяжелым и крайне тяжелым течением заболевания.

Условия для госпитализации больных в стационар

Министерство здравоохранения Украины озвучило критерии, по которым больных коронавирусом будут лечить в медицинских учреждениях.

Среди пунктов: повышенная частота дыхания, наличие других серьезных заболеваний, нарушение сознания. Ознакомьтесь с остальными критериями для госпитализации на Фактах ICTV.