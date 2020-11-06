Украина планирует за 2,5 года перевести все госуслуги в онлайн — Федоров

Украина планирует через два с половиной года перевести все государственные услуги в режим онлайн. Кроме того, в планах цифровизация ключевых государственных процессов.
Об этом заявил министр цифровой трансформации Михаил Федоров во время встречи с главой мировой корпорации Microsoft Брэдом Смитом.
Вместе с президентом Украины Владимиром Зеленским в формате видеосвязи они обсудили соглашение о сотрудничестве. Стороны подписали его в этом году.
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Руководитель Microsoft одобрил внедрение цифровых документов в Украине.
— Такие шаги могут стимулировать нас вкладывать в Украину дополнительные инвестиции, — добавил он.
Также Брэд Смит объявил о введении в Украине Azure Expansion Program — программы инноваций на базе облачных технологий.
Электронные выборы в Украине
Во время разговора с президентом цифрового гиганта Microsoft Владимир Зеленский обсудил идею ввести в Украине электронное голосование.
Глава государства намерен реализовать такую инициативу до конца срока своих полномочий.