Украина планирует за 2,5 года перевести все госуслуги в онлайн — Федоров

Украина планирует через два с половиной года перевести все государственные услуги в режим онлайн. Кроме того, в планах цифровизация ключевых государственных процессов.

Об этом заявил министр цифровой трансформации Михаил Федоров во время встречи с главой мировой корпорации Microsoft Брэдом Смитом.

Вместе с президентом Украины Владимиром Зеленским в формате видеосвязи они обсудили соглашение о сотрудничестве. Стороны подписали его в этом году.

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Руководитель Microsoft одобрил внедрение цифровых документов в Украине.

— Такие шаги могут стимулировать нас вкладывать в Украину дополнительные инвестиции, — добавил он.

Также Брэд Смит объявил о введении в Украине Azure Expansion Program — программы инноваций на базе облачных технологий.

Электронные выборы в Украине

Во время разговора с президентом цифрового гиганта Microsoft Владимир Зеленский обсудил идею ввести в Украине электронное голосование.

Глава государства намерен реализовать такую инициативу до конца срока своих полномочий.