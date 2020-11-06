Украина и Венгрия уладили конфликт и “перевернули страницу” — Кулеба

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба рассказал, как общается со своим венгерским коллегой Петером Сийярто. Заявил, что ему удалось договориться с венгерской стороной “перевернуть страницу” после вмешательства Венгрии в украинские выборы.

Кулеба написал сообщение главе МИД Венгрии после того, как Сийярто заболел коронавирусом. Венгерский министр позвонил своему украинскому коллеге.

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— Петер поддержал мое предложение перевернуть страницу, на которой Украина и Венгрия недавно обменялись болезненными ударами, — рассказал Кулеба.

Оба министра согласились, что надо вынести правильные выводы из случившегося две недели назад и в дальнейшем выстраивать конструктивный диалог.

— Нет альтернативы добрососедству украинского и венгерского народов и нашем общем европейском и евроатлантическом будущем, — отметил Кулеба.

Про смс-телефонну дипломатію Моя формула роботи проста: я за конструктив. Мені подобається вирішувати проблеми без… Опубліковано Dmytro Kuleba Пʼятниця, 6 листопада 2020 р.

Конфликт с Венгрией

26 октября Украина запретила въезд двум венгерским чиновникам за агитацию в Закарпатской области во время местных выборов.

Они призвали граждан голосовать за политическую партию венгерского происхождения — Партию венгров Украины.

Политическая агитация, инициированная иностранцами, противоречит ст. 60 закона Украины о местных выборах.

Источник: Дмитрий Кулеба