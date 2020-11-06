Украинский предприниматель, основатель холдинга MS Capital

Максим Шкиль родился 19 августа 1983 года во Львове. Окончил Львовскую академическую гимназию, имеет три высших образования и степень кандидата юридических наук.

Карьера

Максим Шкиль начал карьеру еще в студенческие годы, на заводе минеральных вод, где прошел путь от начальных позиций до директора по продажам, увеличив реализацию продукции в десятки раз.

Получив ценный опыт, Максим Шкиль решил организовать собственный бизнес и в 2006 году совместно с партнерами основал предприятие по добыче, переработке и продаже гранита.

В 2011 году бизнесмен создал Первую логистическую компанию, которая специализируется на грузовых перевозках железнодорожным транспортом.

На сегодняшний день компания является одним из лидеров рынка перевозки зерновых культур, управляет собственным и арендованным парком из более чем 1 500 вагонов, а общий объем инвестиций в новый подвижной состав в 2018-2020 годы превысил $40 млн.

В 2016 году Максим Шкиль открыл крупнейший в Украине дилерский центр Audi — Audi Центр Одесса Юг, который стал единственным, работающим в концепции Audi Sport в стране.

В том же году предприниматель вместе с немецкими партнерами основал группу компаний Автострада, которая специализируется на строительстве и капитальном ремонте дорог и мостов.

Предприятие владеет более 1 000 единицами дорожно-строительной техники от ведущих мировых производителей, свыше 25 производственными базами и является одним из лидеров дорожного строительства Украины.

В 2019 году с целью построения централизованной системы управления и инвестирования Максим Шкиль объединяет все бизнесы в холдинг MS Capital.

В 2020 году холдинг основывает Прилуцкую аграрную компанию и инвестирует 160 млн грн в покупку элеватора и корпоративных прав компании Курс-Агро, земельный банк которой составляет около 5 тыс. га в пределах Полтавской и Черниговской областей.

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Общественная и благотворительная деятельность

Максим Шкиль уже более 10 лет занимается благотворительностью. В 2011 году бизнесмен основал Благотворительный фонда Максима Шкиля, который реализует различные социальные проекты. Основной специализацией фонда является помощь детям, лишенных родительской опеки.

Организация финансируется из собственных средств мецената и за годы деятельности оказала помощь более 10 тыс. семей.

В 2020 году в рамках борьбы с COVID-19 по инициативе предпринимателя было приобретено и передано областным больницам шесть аппаратов искусственной вентиляции легких, медицинское оборудование и спецкостюмы на сумму около 20 млн грн.

Помимо благотворительности бизнесмен активно занимается общественной деятельностью. Он принимает участие в работе бизнес-ассоциаций и других объединений, которые развивают инфраструктурные проекты.

В частности, Максим Шкиль возглавляет комитет по вопросам инфраструктуры Федерации работодателей Украины, а также занимает должность вице-президента Национальной ассоциации дорожников Украины.

Семья и увлечения

Максим Шкиль женат, воспитывает двух дочерей. Среди спортивных увлечений бизнесмена тренировки по боксу и кроссфиту.

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