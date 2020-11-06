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Факты / Украина / Общество

Максим Шкиль — украинский предприниматель, основатель холдинга MS Capital

Максим Шкиль родился 19 августа 1983 года во Львове. Окончил Львовскую академическую гимназию, имеет три высших образования и степень кандидата юридических наук.

Карьера

Максим Шкиль начал карьеру еще в студенческие годы, на заводе минеральных вод, где прошел путь от начальных позиций до директора по продажам, увеличив реализацию продукции в десятки раз.

Получив ценный опыт, Максим Шкиль решил организовать собственный бизнес и в 2006 году совместно с партнерами основал предприятие по добыче, переработке и продаже гранита.

Украинский предприниматель, основатель холдинга MS Capital

В 2011 году бизнесмен создал Первую логистическую компанию, которая специализируется на грузовых перевозках железнодорожным транспортом.

На сегодняшний день компания является одним из лидеров рынка перевозки зерновых культур, управляет собственным и арендованным парком из более чем 1 500 вагонов, а общий объем инвестиций в новый подвижной состав в 2018-2020 годы превысил $40 млн.

В 2016 году Максим Шкиль открыл крупнейший в Украине дилерский центр Audi Audi Центр Одесса Юг, который стал единственным, работающим в концепции Audi Sport в стране.

В том же году предприниматель вместе с немецкими партнерами основал группу компаний Автострада, которая специализируется на строительстве и капитальном ремонте дорог и мостов.

Предприятие владеет более 1 000 единицами дорожно-строительной техники от ведущих мировых производителей, свыше 25 производственными базами и является одним из лидеров дорожного строительства Украины.

В 2019 году с целью построения централизованной системы управления и инвестирования Максим Шкиль объединяет все бизнесы в холдинг MS Capital.

В 2020 году холдинг основывает Прилуцкую аграрную компанию и инвестирует 160 млн грн в покупку элеватора и корпоративных прав компании Курс-Агро, земельный банк которой составляет около 5 тыс. га в пределах Полтавской и Черниговской областей.

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Общественная и благотворительная деятельность

Максим Шкиль уже более 10 лет занимается благотворительностью. В 2011 году бизнесмен основал Благотворительный фонда Максима Шкиля, который реализует различные социальные проекты. Основной специализацией фонда является помощь детям, лишенных родительской опеки.

Украинский предприниматель, основатель холдинга MS Capital

Организация финансируется из собственных средств мецената и за годы деятельности оказала помощь более 10 тыс. семей.

В 2020 году в рамках борьбы с COVID-19 по инициативе предпринимателя было приобретено и передано областным больницам шесть аппаратов искусственной вентиляции легких, медицинское оборудование и спецкостюмы на сумму около 20 млн грн.

Помимо благотворительности бизнесмен активно занимается общественной деятельностью. Он принимает участие в работе бизнес-ассоциаций и других объединений, которые развивают инфраструктурные проекты.

В частности, Максим Шкиль возглавляет комитет по вопросам инфраструктуры Федерации работодателей Украины, а также занимает должность вице-президента Национальной ассоциации дорожников Украины.

Семья и увлечения

Максим Шкиль женат, воспитывает двух дочерей. Среди спортивных увлечений бизнесмена тренировки по боксу и кроссфиту.

Напомним, ранее мы писали, что известно о первой украинке, избранной в Конгресс США.

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