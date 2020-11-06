Для больных коронавирусом в Украине есть 42 тыс. коек, еще 23 тыс. — в резерве. В то же время местные власти регионов должны подготовить места для развертывания дополнительных госпиталей.

Об этом во время часа вопросов к правительству в Верховной Раде 6 ноября заявил глава Кабмина Денис Шмыгаль.

— ОГА должны подготовить дополнительные помещения. Это могут быть спорткомплексы, выставочные залы, которые должны быть оборудованы всем необходимым, — уточнил Денис Шмыгаль.

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Это превентивные меры на случай, если в больницах не будет хватать мест для пациентов, добавил спикер.

Ситуация с койками для больных Covid-19 в Украине

Из-за заполненности больниц больными коронавирусом в Украине могут сортировать и избирательно лечить пациентов.

Об этом заявлял глава Минздрава Максим Степанов.

Это связано с тем, что в украинской системы здравоохранения есть предел возможностей, и если его пересечь, врачи будут не в состоянии помочь всем.