Верховная Рада рассмотрит законопроект президента Владимира Зеленского №4288 О восстановлении общественного доверия к конституционному судопроизводству на следующей пленарной неделе. Заседание запланировано на 17-20 ноября.

Об этом сообщил глава фракции Слуга Народа Александр Корниенко. Он утверждает, что многие народные депутаты поддерживают законопроект.

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— Я думаю, что должны вернуться к вопросу законопроекта президента №4288 о роспуске судей Конституционного суда. По процедуре мы сможем это сделать только на следующей пленарной неделе, — сказал Корниенко.

Также нардеп отметил, что чиновники, которые поддерживают законопроект, пытаются убедить своих коллег в том, что этот документ важен для всей Украины.

30 октября президент Владимир Зеленский внес в Верховную Раду законопроект О восстановлении доверия к конституционной судебной системы, в котором предлагается прекратить полномочия судей Конституционного суда и объявить его постановление об э-декларации недействительным.

Решение Конституционного суда

27 октября Конституционный суд признал неконституционной статью 366-1 Уголовного кодекса Украины, которая предусматривает наказание за недостоверное декларирование имущества. НАПК закрыло доступ к единому государственному реестру деклараций об имуществе. Это решение вызвало критику в обществе.

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