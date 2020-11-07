На Черниговщине госпиталь могут развернуть в законсервированной колонии

Госпитали для лечения больных Черниговщине будут разворачивать на базах спортивных объектов и законсервированной колонии.
Но это возможно в случае развития худшего сценария по заболеваемости коронавирусом, заявил начальник управления здравоохранения Черниговской ОГА Петр Гармаш.
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— Пока рассматриваем три объекта: два спортивных — это стадионы в Нежине и Чернигове, которые имеют большие спортзалы с возможностью размещения 150-200 коек, и законсервированную колонию в Прилуках, — сказал чиновник.
Эти объекты пока в резервном списке.
7 ноября в Черниговской области зафиксировали 160 новых случаев коронавируса, в общем 9947.
Коронавирус в Украине
За прошедшие сутки в Украине зафиксировано 10 746 новых случаев коронавируса. Среди новых больных 316 детей и 519 медработников.
В больницы госпитализированы 1 470 человек. За последние сутки умерло 187 больных, выписаны из больниц — 8 685 человек.