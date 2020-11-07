Погода на 7 ноября 2020 в Украине — прогноз погоды на сегодня

Погода в Украине в субботу, 7 ноября, будет солнечной и без осадков, на западе прогнозируют туманы.

Температура воздуха днем ​​прогреется до +12°.

Теплее всего одеваться придется жителям Киевской области, здесь столбики термометров опустятся до +9°…+11°.

Теплее всего будет в ряде областей юга, центра и юго-востока — +12°…+14°.

Ветер во всех областях синоптики ожидают северо-западный: его скорость будет достигать 5-10 метров в секунду.

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Какой будет погода осенью и зимой

Украинцам не следует ожидать суровую осень и зиму, заявила начальник отдела агрометеорологии Укргидрометцентра Татьяна Адаменко.

По ее словам, вероятность того, что погода зимой будет очень морозной, составляет менее 10%.