Погода на 7 ноября 2020 в Украине — прогноз погоды на сегодня

Погода в Украине в субботу, 7 ноября, будет солнечной и без осадков, на западе прогнозируют туманы.
Температура воздуха днем прогреется до +12°.
Теплее всего одеваться придется жителям Киевской области, здесь столбики термометров опустятся до +9°…+11°.
Теплее всего будет в ряде областей юга, центра и юго-востока — +12°…+14°.
Ветер во всех областях синоптики ожидают северо-западный: его скорость будет достигать 5-10 метров в секунду.
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Какой будет погода осенью и зимой
Украинцам не следует ожидать суровую осень и зиму, заявила начальник отдела агрометеорологии Укргидрометцентра Татьяна Адаменко.
По ее словам, вероятность того, что погода зимой будет очень морозной, составляет менее 10%.