Украина сможет полностью возобновить контроль над участком границы в Донецкой и Луганской областях.

Уверенность в этом выразил президент Владимир Зеленский во время поездки в Луганскую область.

— Это необходимая предпосылка для развертывания следующего положительного политического процесса в Донецке и Луганске. Именно наши пограничники будут теми, кто засвидетельствует, что деоккупация отдельных районов Донецкой и Луганской областей состоялась полностью.

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Также глава государства отметил, что на границе не должно быть ни одного слабого места. По его словам, государственная граница — это первый рубеж, на котором государство должно быть максимально эффективным.

Поскольку это стратегический вопрос для национальной безопасности нашей страны. Поэтому Владимир Зеленский убежден, что нужно еще очень много сделать, чтобы границы Украины были модернизированы, обеспечены всеми техническими и информационными инструментами.

Накануне Владимир Зеленский допустил проведение выборов на оккупированном Донбассе весной 2021 года. Однако перед этим необходимо освобождение территорий и создание безопасных условий.

Кроме того, президент убежден, что самое главное сейчас — это деоккупация Донбасса, после чего могут быть выборы.