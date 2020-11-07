За прошедшие сутки в Украине зафиксировано 10 746 новых случаев коронавируса. Среди новых больных — 316 детей и 519 медработников.
В больницы госпитализировано 1 470 человек. За последние сутки умерло 187 больных, выписаны из больниц — 8 685 человек.
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Харьковской области (1 008), Киеве (854) и Житомирской области (602).
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Коронавирус по регионам:
- Киев — 43 229 случаев;
- Винницкая область — 12 216 случаев;
- Волынская область — 15 795 случаев;
- Днепропетровская область — 17 446 случаев;
- Донецкая область — 13 546 случаев;
- Житомирская область — 17 791 случай;
- Закарпатская область — 16 670 случаев;
- Запорожская область — 12 734 случая;
- Ивано-Франковская область — 23 561 случай;
- Киевская область — 19 274 случаи;
- Кировоградская область — 3 018 случаев;
- Луганская область — 4 345 случаев;
- Львовская область — 32 982 случая;
- Николаевская область — 9 949 случаев;
- Одесская область — 27 894 случаи;
- Полтавская область — 11 699 случаев;
- Ровенская область — 21 403 случая;
- Сумская область — 14 103 случая;
- Тернопольская область — 21 907 случаев;
- Харьковская область — 42 139 случаев;
- Херсонская область — 5 249 случаев;
- Хмельницкая область — 19 017 случаев;
- Черкасская область — 10 461 случай;
- Черновицкая область — 24 559 случаев;
- Черниговская область — 9 947 случаев.
Коронавирус 6 ноября
6 ноября коронавирус в Украине подтвердили в 440 188 украинцев. За сутки зафиксировали 9 721 новый случай, из них заболело — 304 ребенка и 468 медработников.
Умерло от вируса за время пандемии 8 125 украинцев, за сутки — 201. Наибольшее количество новых случаев подтвердили в Харьковской и Житомирской областях.