PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Украина / Общество

Впервые количество больных Covid-19 перешагнуло рубеж в 10 тыс. случаев за сутки

За прошедшие сутки в Украине зафиксировано 10 746 новых случаев коронавируса. Среди новых больных — 316 детей и 519 медработников.

В больницы госпитализировано 1 470 человек. За последние сутки умерло 187 больных, выписаны из больниц — 8 685 человек.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Харьковской области (1 008), Киеве (854) и Житомирской области (602).

Читайте: Коронавирус в Украине: карта и статистика заболевания

Коронавирус по регионам:

  • Киев — 43 229 случаев;
  • Винницкая область — 12 216 случаев;
  • Волынская область — 15 795 случаев;
  • Днепропетровская область — 17 446 случаев;
  • Донецкая область — 13 546 случаев;
  • Житомирская область — 17 791 случай;
  • Закарпатская область — 16 670 случаев;
  • Запорожская область — 12 734 случая;
  • Ивано-Франковская область — 23 561 случай;
  • Киевская область — 19 274 случаи;
  • Кировоградская область — 3 018 случаев;
  • Луганская область — 4 345 случаев;
  • Львовская область — 32 982 случая;
  • Николаевская область — 9 949 случаев;
  • Одесская область — 27 894 случаи;
  • Полтавская область — 11 699 случаев;
  • Ровенская область — 21 403 случая;
  • Сумская область — 14 103 случая;
  • Тернопольская область — 21 907 случаев;
  • Харьковская область — 42 139 случаев;
  • Херсонская область — 5 249 случаев;
  • Хмельницкая область — 19 017 случаев;
  • Черкасская область — 10 461 случай;
  • Черновицкая область — 24 559 случаев;
  • Черниговская область — 9 947 случаев.

Коронавирус 6 ноября

6 ноября коронавирус в Украине подтвердили в 440 188 украинцев. За сутки зафиксировали 9 721 новый случай, из них заболело — 304 ребенка и 468 медработников.

Умерло от вируса за время пандемии 8 125 украинцев, за сутки — 201. Наибольшее количество новых случаев подтвердили в Харьковской и Житомирской областях.

Источник: СНБО

Теги:
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
fakty_logo
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Загружается…

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка