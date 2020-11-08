Украинские власти не исключают, что на админгранице Крыма с Херсонской областью могут появиться гуманитарные лагеря.

Об этом заявил вице-премьер-министр, министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников, комментируя ухудшение ситуации с распространением коронавируса и дефицитом лекарств на оккупированном полуострове.

Такие гуманитарные лагеря, в частности, могут быть оборудованы аптечными киосками, добавил Резников.

— Мы в упрощенном режиме принимаем гуманитарные грузы от гуманитарных организаций. А в Минсоцполитики быстро дают ответ соответственно. И эти грузы затем могут попасть через КПВВ на оккупированные территории в интересах людей, — добавил вице-премьер-министр.

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Статистика коронавируса в Крыму

По состоянию на 8 ноября в Крыму зафиксировано 13 914 случаев инфицирования коронавирусом и 256 летальных случаев.

За минувшие сутки стало известно о заражении еще 250 жителей полуострова, сообщила Крымская правозащитная группа.

Правозащитники заявляют, что оккупанты скрывают реальное количество смертей.