По состоянию на утро воскресенья, 8 ноября, в Украине зафиксировали 460 331 случай коронавируса.
За последние сутки обнаружили еще 9 397 инфицированных Covid-19.
В Украине зафиксировали 8 450 смертей вследствие коронавирусной инфекции, за последние сутки — 138.
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За время пандемии в Украине 206 866 пациентов выздоровели, 2 637 — за последние сутки.
Больше всего новых случаев в течение прошлого дня выявлено в Харьковской области, Киеве, в Запорожье и Киевской области.
Коронавирус в регионах:
- м. Киев — 44 172 случая;
- Винницкая область — 12 420 случаев;
- Волынская область — 16 105 случаев;
- Днепропетровская область — 17 748 случаев;
- Донецкая область — 13 907 случаев;
- Житомирская область — 18 334 случая;
- Закарпатская область — 16 932 случая;
- Запорожская область — 13 422 случая;
- Ивано-Франковская область — 24 066 случаев;
- Киевская область — 19 820 случаев;
- Кировоградская область — 3 092 случая;
- Луганская область — 4 450 случаев;
- Львовская область — 33 283 случая;
- Николаевская область — 10 240 случаев;
- Одесская область — 28 265 случаев;
- Полтавская область — 11 944 случая;
- Ровенская область — 21 770 случаев;
- Сумская область — 14 486 случаев;
- Тернопольская область — 22 040 случаев;
- Харьковская область — 43 213 случаев;
- Херсонская область — 5441 случай;
- Хмельницкая область — 19 493 случая;
- Черкасская область — 10 618 случаев;
- Черновицкая область — 25 016 случаев;
- Черниговская область — 10 054 случая.
Covid-антирекорд в Украине
В субботу, 7 ноября, коронавирус в Украине обнаружили у рекордного количества лиц — 10 746.
Это самый высокий показатель выявления Covid-19 в сутки.
Было проведено 82 327 тестов на выявление коронавируса, что является стандартным количеством в Украине на протяжении последних недель.