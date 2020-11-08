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Факты / Украина

За сутки 9 397 новых случаев: в Украине сохраняется негативная динамика Covid-19

По состоянию на утро воскресенья, 8 ноября, в Украине зафиксировали 460 331 случай коронавируса.

За последние сутки обнаружили еще 9 397 инфицированных Covid-19.

В Украине зафиксировали 8 450 смертей вследствие коронавирусной инфекции, за последние сутки — 138.

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За время пандемии в Украине 206 866 пациентов выздоровели, 2 637 — за последние сутки.

Больше всего новых случаев в течение прошлого дня выявлено в Харьковской области, Киеве, в Запорожье и Киевской области.

Коронавирус в регионах:

  • м. Киев — 44 172 случая;
  • Винницкая область — 12 420 случаев;
  • Волынская область — 16 105 случаев;
  • Днепропетровская область — 17 748 случаев;
  • Донецкая область — 13 907 случаев;
  • Житомирская область — 18 334 случая;
  • Закарпатская область — 16 932 случая;
  • Запорожская область — 13 422 случая;
  • Ивано-Франковская область — 24 066 случаев;
  • Киевская область — 19 820 случаев;
  • Кировоградская область — 3 092 случая;
  • Луганская область — 4 450 случаев;
  • Львовская область — 33 283 случая;
  • Николаевская область — 10 240 случаев;
  • Одесская область — 28 265 случаев;
  • Полтавская область — 11 944 случая;
  • Ровенская область — 21 770 случаев;
  • Сумская область — 14 486 случаев;
  • Тернопольская область — 22 040 случаев;
  • Харьковская область — 43 213 случаев;
  • Херсонская область — 5441 случай;
  • Хмельницкая область — 19 493 случая;
  • Черкасская область — 10 618 случаев;
  • Черновицкая область — 25 016 случаев;
  • Черниговская область — 10 054 случая.

Covid-антирекорд в Украине

В субботу, 7 ноября, коронавирус в Украине обнаружили у рекордного количества лиц — 10 746.

Это самый высокий показатель выявления Covid-19 в сутки.

Было проведено 82 327 тестов на выявление коронавируса, что является стандартным количеством в Украине на протяжении последних недель.

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