По состоянию на утро воскресенья, 8 ноября, в Украине зафиксировали 460 331 случай коронавируса.

За последние сутки обнаружили еще 9 397 инфицированных Covid-19.

В Украине зафиксировали 8 450 смертей вследствие коронавирусной инфекции, за последние сутки — 138.

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За время пандемии в Украине 206 866 пациентов выздоровели, 2 637 — за последние сутки.

Больше всего новых случаев в течение прошлого дня выявлено в Харьковской области, Киеве, в Запорожье и Киевской области.

Коронавирус в регионах:

м. Киев — 44 172 случая;

Винницкая область — 12 420 случаев;

Волынская область — 16 105 случаев;

Днепропетровская область — 17 748 случаев;

Донецкая область — 13 907 случаев;

Житомирская область — 18 334 случая;

Закарпатская область — 16 932 случая;

Запорожская область — 13 422 случая;

Ивано-Франковская область — 24 066 случаев;

Киевская область — 19 820 случаев;

Кировоградская область — 3 092 случая;

Луганская область — 4 450 случаев;

Львовская область — 33 283 случая;

Николаевская область — 10 240 случаев;

Одесская область — 28 265 случаев;

Полтавская область — 11 944 случая;

Ровенская область — 21 770 случаев;

Сумская область — 14 486 случаев;

Тернопольская область — 22 040 случаев;

Харьковская область — 43 213 случаев;

Херсонская область — 5441 случай;

Хмельницкая область — 19 493 случая;

Черкасская область — 10 618 случаев;

Черновицкая область — 25 016 случаев;

Черниговская область — 10 054 случая.

Covid-антирекорд в Украине

В субботу, 7 ноября, коронавирус в Украине обнаружили у рекордного количества лиц — 10 746.

Это самый высокий показатель выявления Covid-19 в сутки.

Было проведено 82 327 тестов на выявление коронавируса, что является стандартным количеством в Украине на протяжении последних недель.