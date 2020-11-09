По состоянию на 9 ноября коронавирус в Украине подтвердили у 469 018 граждан страны.
За сутки — 8 687 новых случаев, из них — 350 детей и 321 медработник.
За время пандемии умерли от вируса 8 565 человек, за сутки — 115. Выздороветь удалось 209 143 украинцам, за день — 2 277.
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За сутки в больницы Украины госпитализировали 1,1 тыс. людей. За время пандемии в стране провели более 3,6 млн тестов методом ПЦР.
Больше всего новых случаев специалисты обнаружили в Харьковской (717), Запорожской (683) и Житомирской областях, а также в Киеве — 748.
Коронавирус в регионах
- Винницкая область — 12 566 случаев;
- Волынская область — 16 436 случаев;
- Днепропетровская область — 17 965 случаев;
- Донецкая область — 14 190 случаев;
- Житомирская область — 18 970 случаев;
- Закарпатская область — 17 192 случая;
- Запорожская область — 14 105 случаев;
- Ивано-Франковская область — 24 494 случая;
- Киевская область — 20 410 случаев;
- Кировоградская область — 3 142 случая;
- Луганская область — 4 539 случаев;
- Львовская область — 33 754 случая;
- Николаевская область — 10 559 случаев;
- Одесская область — 28 728 случаев;
- Полтавская область — 12 204 случая;
- Ровенская область — 22 140 случаев;
- Сумская область — 14 863 случая;
- Тернопольская область — 22 216 случаев;
- Харьковская область — 43 930 случаев;
- Херсонская область — 5 558 случаев;
- Хмельницкая область — 19 839 случаев;
- Черкасская область — 10 723 случая;
- Черновицкая область — 25 411 случаев;
- Черниговская область — 10 164 случая.
Коронавирус в Украине
Согласно статистике коронавируса в Украине 8 ноября, в стране зафиксировали 460 331 случай болезни.
Суточный прирост в этот день составил — 9 397 инфицированных Covid-19.
Умерли от коронавируса 8 450 человек, выздороветь удалось 206 866 пациентам.