По состоянию на 9 ноября коронавирус в Украине подтвердили у 469 018 граждан страны.

За сутки — 8 687 новых случаев, из них — 350 детей и 321 медработник.

За время пандемии умерли от вируса 8 565 человек, за сутки — 115. Выздороветь удалось 209 143 украинцам, за день — 2 277.

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За сутки в больницы Украины госпитализировали 1,1 тыс. людей. За время пандемии в стране провели более 3,6 млн тестов методом ПЦР.

Больше всего новых случаев специалисты обнаружили в Харьковской (717), Запорожской (683) и Житомирской областях, а также в Киеве — 748.

Коронавирус в регионах

Винницкая область — 12 566 случаев;

Волынская область — 16 436 случаев;

Днепропетровская область — 17 965 случаев;

Донецкая область — 14 190 случаев;

Житомирская область — 18 970 случаев;

Закарпатская область — 17 192 случая;

Запорожская область — 14 105 случаев;

Ивано-Франковская область — 24 494 случая;

Киевская область — 20 410 случаев;

Кировоградская область — 3 142 случая;

Луганская область — 4 539 случаев;

Львовская область — 33 754 случая;

Николаевская область — 10 559 случаев;

Одесская область — 28 728 случаев;

Полтавская область — 12 204 случая;

Ровенская область — 22 140 случаев;

Сумская область — 14 863 случая;

Тернопольская область — 22 216 случаев;

Харьковская область — 43 930 случаев;

Херсонская область — 5 558 случаев;

Хмельницкая область — 19 839 случаев;

Черкасская область — 10 723 случая;

Черновицкая область — 25 411 случаев;

Черниговская область — 10 164 случая.

Коронавирус в Украине

Согласно статистике коронавируса в Украине 8 ноября, в стране зафиксировали 460 331 случай болезни.

Суточный прирост в этот день составил — 9 397 инфицированных Covid-19.

Умерли от коронавируса 8 450 человек, выздороветь удалось 206 866 пациентам.