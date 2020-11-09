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Факты / Украина

8 687 новых случаев: в Украине резко снизился суточный прирост Covid-19

По состоянию на 9 ноября коронавирус в Украине подтвердили у 469 018 граждан страны.

За сутки — 8 687 новых случаев, из них — 350 детей и 321 медработник.

За время пандемии умерли от вируса 8 565 человек, за сутки — 115. Выздороветь удалось 209 143 украинцам, за день — 2 277.

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За сутки в больницы Украины госпитализировали 1,1 тыс. людей. За время пандемии в стране провели более 3,6 млн тестов методом ПЦР.

Больше всего новых случаев специалисты обнаружили в Харьковской (717), Запорожской (683) и Житомирской областях, а также в Киеве — 748.

Коронавирус в регионах

  • Винницкая область — 12 566 случаев;
  • Волынская область — 16 436 случаев;
  • Днепропетровская область — 17 965 случаев;
  • Донецкая область — 14 190 случаев;
  • Житомирская область — 18 970 случаев;
  • Закарпатская область — 17 192 случая;
  • Запорожская область — 14 105 случаев;
  • Ивано-Франковская область — 24 494 случая;
  • Киевская область — 20 410 случаев;
  • Кировоградская область — 3 142 случая;
  • Луганская область — 4 539 случаев;
  • Львовская область — 33 754 случая;
  • Николаевская область — 10 559 случаев;
  • Одесская область — 28 728 случаев;
  • Полтавская область — 12 204 случая;
  • Ровенская область — 22 140 случаев;
  • Сумская область — 14 863 случая;
  • Тернопольская область — 22 216 случаев;
  • Харьковская область — 43 930 случаев;
  • Херсонская область — 5 558 случаев;
  • Хмельницкая область — 19 839 случаев;
  • Черкасская область — 10 723 случая;
  • Черновицкая область — 25 411 случаев;
  • Черниговская область — 10 164 случая.

коронавірус 9 листопада

Коронавирус в Украине

Согласно статистике коронавируса в Украине 8 ноября, в стране зафиксировали 460 331 случай болезни.

Суточный прирост в этот день составил — 9 397 инфицированных Covid-19.

Умерли от коронавируса 8 450 человек, выздороветь удалось 206 866 пациентам.

Источник: Минздрав

Фото: Dreamstime

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