В Украине с начала карантина в три с половиной раза возросло потребление антибиотиков. О такой тенденции сообщил глава Минздрава Украины Максим Степанов. В то же время он призвал не заниматься самолечением и не покупать такие препараты самостоятельно.

Когда стоит покупать и употреблять антибиотики, особенно во время распространения коронавируса и гриппа, Фактам ICTV рассказал президент Украинского медицинского клуба, заслуженный работник здравоохранения Украины, практикующий врач Иван Сорока.

Когда нужно пить антибиотики

Антибиотики — это группа препаратов, используемых для лечения бактериальных инфекций. Их употреблять необходимо только тогда, когда недуг спровоцировали опасные бактерии.

— Если нет бактериального компонента, применение антибиотиков не имеет смысла. Против вирусов они не действуют, — рассказал Иван Сорока.

Кроме того, что они не принесут пользы, еще и вред могут нанести, ведь часто это достаточно сильные препараты, употребление которых не проходит бесследно для организма.

— Самостоятельно покупать не нужно и не стоит заниматься самолечением. У нас антибиотики должны отпускаться только по рецепту. Необходимо создать условия, чтобы такие препараты отпускались только рецептурным путем. А те аптеки, которые продаю препараты без рецепта, должны терять лицензии, — добавляет врач.

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Антибиотики при коронавирусе

Заболевание коронавирусом вызывает вирус SARS-CoV-2. То есть антибиотики против вируса неэффективны.

— В большинстве случаев применение антибиотиков для лечения коронавирусной инфекции не нужно, — комментирует Иван Сорока.

В то же время препараты могут применяться, но только тогда, когда есть вирусно-бактериальные ассоциации.

— Если во время Covid-19 есть другие вирусно-бактериальные компоненты, в этой ситуации целесообразно использование противовирусных и антибактериальных средств. Когда у пациента есть дополнительно, например, хронический бронхит или хронический тонзиллит, стрептококковые, стафилококковые заболевания, — делится специалист.

Антибиотики при гриппе

Такая же ситуация и с гриппом, который также является вирусным заболеванием.

— Нет необходимости употреблять антибиотики. Только тогда, когда есть осложнения, связанные с бактериальным компонентом. Они определяются врачом путем лабораторных, клинических и инструментальных методов исследования, — объясняет Иван Сорока.

Что стоит употреблять

В период, когда циркулируют вирусы гриппа и коронавирус, есть препараты, которые могут улучшить иммунную систему, сделать ее более выносливой и устойчивой к ним.

— Эти препараты могут помочь иммунной системе работать правильно, — добавляет врач.

В то же время против вирусных заболеваний традиционно используется специфическая противовирусная терапия. И если в ситуации с гриппом есть действенные препараты, то с коронавирусом — специалисты пока ищут эффективное лечение.

Но в любом случае при первых симптомах следует обращаться к врачу, который определит их причины и назначит адекватное и эффективное лечение.

Отпуск лекарств в Украине

Сейчас отпуск антибиотиков в Украине происходит в свободной форме. Поэтому в Минздраве анонсировали изменения, согласно которым эти лекарственные препараты хотят разрешить отпускать только по рецепту.

Пока в планах сделать это с 2022 года.

Подробнее об отпуске лекарств в Украине читайте на Фактах ICTV.

Людмила Грубник