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Факты / Украина / Общество

Больше, чем на прошлой неделе: число госпитализаций с Covid-19 возросло на 2 тыс.

Министр здравоохранения Максим Степанов сообщил, что за предыдущую неделю, с 2 по 8 ноября, в медучреждения госпитализированы на 2 тыс. пациентов с коронавирусом больше, чем неделей ранее.

Всего за последнюю неделю в больницы попали 9,234 тыс. больных. Всего в медицинских учреждениях с коронавирусом находятся 28 тыс. человек.

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— За неделю обнаружили и подтвердили Covid-19 в 66,824 тыс. человек, что на 13,5 тыс. больше, чем за предыдущую неделю. Количество ПЦР-тестов мы увеличили почти на 8 тыс. в неделю. Напряженная ситуация с тестированием остается в Житомирской, Запорожской, Киевской, Николаевской областях, — отметил Степанов.

Коронавирус в Украине

По состоянию на 9 ноября в Украине обнаружили 8 687 новых случаев коронавируса. За время пандемии умерло от вируса 8 565 человек, за сутки — 115. Выздороветь удалось 209 143 украинцам, за день — 2 277.

Больше всего новых случаев специалисты обнаружили в Киеве — 748, Харьковской области — 717 и Запорожской — 683.

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