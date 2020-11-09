О коронавирусе у президента Владимира Зеленского и главы Офиса президента Андрея Ермака стало известно ближе к вечеру. До этого глава государства чувствовал себя хорошо и был в хорошем настроении.

Об этом сообщила его пресс-секретарь Юлия Мендель.

— Сегодня был обычный день, президент проводил селекторное совещание — конечно, вокруг него было немного людей. Уже под вечер мы узнали, что положительный тест, к сожалению, у него и руководителя его Офиса. Они чувствуют себя хорошо, у президента небольшая температура. Никаких других симптомов пока нет.

Также она отметила, что сейчас Владимир Зеленский активно принимает витамины и находится под наблюдением врачей.

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В то же время Юлия Мендель добавила, что сегодня почти все работники Офиса сдавали тесты на коронавирус. Результат пока знают не все, некоторые еще его ожидают.

Она тест пока не сдавала, так как на выходных получила отрицательный результат.

Коронавирус у Владимира Зеленского диагностировали 9 ноября. Глава государства идет на самоизоляцию и будет работать дистанционно из дома.

Также на дистанционный формат работы переходит глава Офиса президента Андрей Ермак, у которого подтвердили Covid-19.