В Киеве уже определились, где можно разместить госпитали для больных коронавирусом — это Дворец спорта, Национальный экспоцентр Украины или Выставочный центр.

Во Дворце спорта реально разместить 140 коек, но сейчас здесь ярмарка, и продавцы негативно воспринимают такую ​​идею.

В Министерстве молодежи и спорта, которому он подчинен, говорят, что совещание с медиками уже провели, однако рабочие группы пока только изучают возможности каждой спортивной площадки и время, необходимое на обустройства больницы.

Экспоцентр выглядит едва ли не идеальным местом для мобильного госпиталя, но на самом деле здесь фактически нет свободных помещений. Есть только одно здание на тысячу квадратов, но оно без вентиляции и отопления.

Поэтому они предлагают разве что гектары полей – под палаточный госпиталь.

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На самом деле, по словам экспертов, найти место — это самое простое. Гораздо сложнее подвести кислород, запустить оборудование и привлечь сотни врачей и медсестер.

Сроки запуска и стоимость мобильных госпиталей чиновники еще обсуждают. В качестве альтернативы Дворца спорта рассматривают даже Феофанию, где лечат чиновников и депутатов.

Заполненность больниц больными коронавирусом

По состоянию на 9 ноября в больницах восьми областей койки для больных Covid-19 заполнены более чем на 70%. Лидером является Полтавская область — пациенты заняли более 90% мест. Средний показатель во всей стране — 62,4%.

В Украине стартовал второй этап реагирования на распространение коронавируса, то есть Минздрав продолжает увеличивать количество коек, на третьем будут разворачивать временные госпитали в приспособленных помещениях.