PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Украина / Бизнес и финансы

Доллар резко подешевел после выходных: курс валют на 9 ноября

Курс гривны по состоянию на 9 ноября подорожал на 22 копейки.

Согласно обновленному курсу валют Национального банка Украины, курс иностранной валюты установлен на уровне 28,13 грн/1$.

Курс евро также упал на 15 копеек — до 33,42 грн/1€.

Курс валют на 9 ноября:

  • $1 — 28,1375 грн;
  • €1 — 33,4245 грн;
  • 1 польский злотый — 7,3931 грн;
  • 10 российских рублей — 3,6197 грн.

Читайте: Без паники: вырастет ли курс доллара в Украине из-за выборов в США

Курс валют НБУ на 9 ноября 2020 в Украине

Прогноз курса доллара в ноябре

В ноябре эксперты прогнозируют напряженную ситуацию на валютном рынке Украины.

Курс доллара в ноябре будет колебаться в пределах 28-29 грн, считает инвестиционный аналитик Европейского аналитического центра Вадим Бардась.

Теги:
fakty_logo
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Загружается…

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх