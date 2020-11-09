Курс валют НБУ на 9 ноября 2020 в Украине

Курс гривны по состоянию на 9 ноября подорожал на 22 копейки.

Согласно обновленному курсу валют Национального банка Украины, курс иностранной валюты установлен на уровне 28,13 грн/1$.

Курс евро также упал на 15 копеек — до 33,42 грн/1€.

Курс валют на 9 ноября:

$1 — 28,1375 грн;

€1 — 33,4245 грн;

1 польский злотый — 7,3931 грн;

10 российских рублей — 3,6197 грн.

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Прогноз курса доллара в ноябре

В ноябре эксперты прогнозируют напряженную ситуацию на валютном рынке Украины.

Курс доллара в ноябре будет колебаться в пределах 28-29 грн, считает инвестиционный аналитик Европейского аналитического центра Вадим Бардась.