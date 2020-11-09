Коронавирусом заболел министр финансов Сергей Марченко, сообщила нардеп Ирина Верещук.

Об этом заявила в комментарии организации АвтоЕвроСила.

Сегодня тестирование подтвердило наличие вируса также у президента Владимира Зеленского и руководителя Офиса президента Андрея Ермака.

Читайте: Слишком “положительные” новости: Ермак заболел коронавирусом

Коронавирус у Зеленского и Ермака

9 ноября Covid-19 почти одновременно подтвердился у президента Украины Владимира Зеленского и руководителя его офиса Андрея Ермака.

Глава государства чувствует себя хорошо и продолжит выполнять свои обязанности дистанционно на самоизоляции.

А Ермак в соцсети подтвердил, что получил положительный ПЦР-тест на коронавирус. Он также чувствует себя удовлетворительно и будет находиться на самоизоляции.