Протесты под Конституционным судом и блокада трибуны в парламенте. Такого уровня напряжения в украинской политике давно не было. КСУ своим скандальным решением фактически положил на лопатки украинскую власть. Ведь чиновники могут теперь не показывать собственные состояния, работа антикоррупционных органов заблокирована. Но в ЕС такие действия не оценили.

— Евросоюз просто возмущен решением Конституционного суда относительно деклараций чиновников и дальнейшее сотрудничество будет зависеть от быстрой реакции власти Украины, – утверждает постоянный докладчик Европарламента по Украине Михаэль Галлер.

К тому же обжалованию решения Конституционного суда не подлежат, что стало для украинской власти тупиком. Самый оптимальный выход из него – добровольная отставка всех судей. Ради этого в Раде даже подписи собирали. Но увольняться самостоятельно никто не собирается.

<span data-mce-type="bookmark" style="display: inline-block; width: 0px; overflow: hidden; line-height: 0;" class="mce_SELRES_start">﻿</span>

А Президент Украины Владимир Зеленский вообще предлагает перезагрузить весь состав КСУ, а его решения о декларации признать ничтожным. Законопроект об этом он уже направил в Верховную Раду. Однако специалисты сомневаются в законности таких действий, и в Раде закон Зеленского все же забуксовал.

Читайте: Война с КСУ: почему началась и чего требуют

Там готовы были поддержать быстрее инициативу спикера – о временном восстановлении в законодательстве норм относительно декларирования, отмененных Конституционным судом. Однако голосование вдруг заблокировалось через Александра Дубинского, который подал альтернативный закон. В конце концов, в Раде так и не определились: что же делать с непослушным судом?

КСУ все еще остается очагом раскола внутри Украины, поскольку быстро потушить пожар политики не смогли. Пока ищут выход, кризис в государстве только усугубляется.

Кроме того, инициативу президента о роспуске КСУ поддерживают 75,3% украинцев. Об этом говорится в опросе онлайн-панели Gradus.