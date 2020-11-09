По состоянию на 9 ноября в Киеве зафиксировали 748 новых случаев коронавируса.

Всего в столице 44 920 подтвержденных случаев заболевания Covid-19, из которых 875 стали летальными (8 смертей за последние сутки).

Выздоровели за сутки 170 киевлян, в общем 16 667.

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В больницы столицы прошедшие сутки госпитализировали более 50 пациентов. Остальные — на самоизоляции, под контролем врачей.

Симптомы коронавируса

Если вы чувствуете, что у вас появились симптомы коронавируса Covid-19, стоит позвонить семейному врачу или на горячую линию Минздрава. При наличии высокой температуры звоните 103.

ВОЗ перечислила простые правила профилактики коронавируса: