По состоянию на 9 ноября в Киеве зафиксировали 748 новых случаев коронавируса.
Всего в столице 44 920 подтвержденных случаев заболевания Covid-19, из которых 875 стали летальными (8 смертей за последние сутки).
Выздоровели за сутки 170 киевлян, в общем 16 667.
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В больницы столицы прошедшие сутки госпитализировали более 50 пациентов. Остальные — на самоизоляции, под контролем врачей.
Симптомы коронавируса
Если вы чувствуете, что у вас появились симптомы коронавируса Covid-19, стоит позвонить семейному врачу или на горячую линию Минздрава. При наличии высокой температуры звоните 103.
ВОЗ перечислила простые правила профилактики коронавируса:
- регулярно мыть руки или обрабатывать их спиртовым средством;
- соблюдать дистанцию в людных местах;
- не трогать лицо руками;
- соблюдать правила респираторной гигиены (прикрывать рот во время чиханья и кашля);
- обязательно обращаться к врачу при повышении температуры или появлении других симптомов.