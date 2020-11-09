Минздрав хочет распределить 24 млн грн на пилотный проект по трансплантологии

Минздрав инициирует перераспределение 24 млн грн в рамках бюджетных средств на 2020 год на пилотный проект по трансплантации.

Об этом сообщил заместитель министра здравоохранения Игорь Иващенко во время брифинга.

— Из-за увеличения количества медицинских учреждений, входящих в пилотный проект по трансплантации, и увеличения проведенных трансплантаций, Минздрав выступил с инициативой перераспределения средств 2020 года в сумме 24 млн грн на пилотный проект по трансплантации, — сказал заместитель главы Минздрава.

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Кроме того Иващенко сообщил, что министерство разработало и согласовало меморандум о взаимодействии с благотворительным фондом Украинский реестр доноров костного мозга и общественной организацией iDonor. Этим меморандумом предусматривается формирование коммуникационной стратегии и взаимодействия популяризации донорства.

Трансплантология в Украине

В августе 2020 году в Украине впервые трансплантировали поджелудочную железу. Операцию по пересадке органа от умершего донора сделали врачи Львовской клинической больницы скорой помощи.

Кроме того, во Львове от донора трансплантировали вторую почку и сердце. Все операции прошли успешно.

Также после получения больницами лицензий на трансплантацию, больные могут самостоятельно выбирать себе медицинское учреждение для проведения операции и смогут сделать хирургическое вмешательство бесплатно, поскольку государство покрывает все расходы.