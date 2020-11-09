Карантин на выходные — в Раде выступили против локдауна

В Верховной Раде выступили против введения жесткого карантина на выходные.

— Сегодня узнали о том, что планируется ввести запрет на деятельность учреждений культуры во время карантина выходного дня. Сразу с коллегами-членами Комитета по вопросам гуманитарной и информационной политики обратились к премьер-министру с обращением-заявлением, — заявила заместитель главы фракции Слуга народа Евгения Кравчук.

Читайте: В Житомире предприниматели вышли на митинг против карантина выходного дня

По ее словам, запрет на работу в выходные — это автоматически минус 50% от выручки.

— А значит, львиная доля заведений закроется, чтобы не платить зарплаты и налоги. Хотя, учреждения культуры являются наиболее дисциплинированными относительно выполнения всех санитарных требований. Здесь пытаются сделать все, чтобы и посетитель был в безопасности, и заведение сохранилось вместе с работниками, — подчеркнула Кравчук.

Она добавила, что также ее беспокоит неопределенность относительно даты отмены карантина выходного дня.

Кроме того, Евгения Кравчук отметила, что ночные клубы в нынешних условиях не могут работать.

— Прошу Кабинет министров Украины еще раз взвесить все За и Против, но все же стать на сторону добропорядочных предпринимателей, ведь любое принуждение и ограничение со стороны государства должно быть оправданным и пропорциональным, — отметила нардеп.







Нардепы обратились к Кабмину относительно локдауна на выходные — кого не стоит закрывать / 2 фотографии

Карантин выходного дня

Карантин выходного дня в Украине могут ввести уже со следующей недели, то есть с субботы 14 ноября. Он предусматривает усиление ограничений в нерабочие дни.

На выходные продолжат работать продуктовые магазины и аптеки. Работу транспорта также ограничивать. Все остальное не будет работать.

Источник: Yevheniya Kravchuk