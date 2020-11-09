Коронавирус в Украине и мире не отступает. По состоянию на 9 ноября количество больных Covid-19 в мире увеличилось на 56 862.

Всего за период пандемии зафиксировано 50 327 258 случаев. За последние сутки зарегистрировано 1 292 смертей, в общем 1 255 490 человек умерли в результате осложнений от коронавируса.

При этом 32 972 156 пациентам удалось вылечиться, за сутки выздоровели 82 355 человек. Больше всего больных зафиксировано в США, Индии и Бразилии.

Пандемия коронавируса вышла за рамки чрезвычайной ситуации

Глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебреисус заявил, что пандемия Covid-19 вышла за рамки чрезвычайной ситуации.

— Мы стремимся защищать людей в условиях чрезвычайной ситуации, но пандемия коронавируса уже вышла за ее рамки. Кроме того, она мешает бороться с другими серьезными заболеваниями, — сказал он.

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С 9 ноября власти Португалии вводят режим чрезвычайной ситуации из-за обилия заболеваний. Для португальцев будет действовать комендантский час, выйти за пределы дома можно будет только в отдельных случаях.

В Венгрии закрывают учебные заведения, кафе и рестораны. Канцлер Германии Ангела Меркель также не исключает усиления карантинных мероприятий в стране.

Протесты из-за карантина выходного дня

С 14 ноября в Украине могут ввести карантин выходного дня. Он предусматривает закрытие торговых центров и запрет на проведение развлекательных мероприятий. Заведения общественного питания могут работать только на вынос.

Из-за такого нововведения в Житомире начались акции протеста в защиту малого бизнеса. Люди требуют отмены карантина выходного дня и закрытия предприятий в красной зоне.

Коронавирус в Украине

По состоянию на 9 ноября количество инфицированных в Украине увеличилась на 8 687. В общем подтверждено 469 018 случаев.

За последние сутки умерло 115 пациентов, за весь период пандемии зафиксировано 8 565 смертей. 209 143 украинцев вылечились, за день выздоровели 2 277 человек.

В восьми областях койки для больных коронавирусом заполнены более чем на 70%. Средний показатель по Украине — 62,4%. За прошедшую неделю в больницы госпитализировали на две тыс. больше пациентов, чем за неделю раньше.

Министерство здравоохранения обнародовало критерии для прекращения самоизоляции. Человек, который переболел коронавирусом, может коммуницировать с другими в четко указанные сроки.