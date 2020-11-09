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Факты / Украина

Делали тест в вагончике: в Киеве открыли мобильный Covid-пункт

В Киеве неизвестная компания открыла мобильный пункт тестирования на коронавирус, но проработал он недолго.

Он располагался на проспекте Правды, 58.

Брали биоматериалы в обычном вагончике, эта услуга стоила 950 грн. Образцы отвозили в Вышгород Киевской области.

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Накануне в мобильную лабораторию пришли правоохранители, после чего ее закрыли. Сейчас она уже не работает.

  • Коронавірус пункт 2
  • Коронавірус пункт 2
  • Коронавірус пункт 2
  • Коронавірус пункт 2
  • Коронавірус пункт 2
  • Коронавірус пункт 2
  • Коронавірус пункт 2
  • Коронавірус пункт 2
Делали тест в вагончике: в Киеве открыли мобильный Covid-пункт / 4 фотографии

Лаборатории по тестированию на коронавирус

В Украине возобновили работу более 50 лабораторий для ПЦР-тестирования на коронавирус. Сейчас их в стране 56, в ближайшее время их количество возрастет до 68.

По информации премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля, за время пандемии их профинансировали на 1 млрд грн.

Подробнее о тестировании на коронавирус в Украине читайте на Фактах ICTV.

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