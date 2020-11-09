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Факты / Украина

Каждый день будет все холоднее: погода в Украине на 9 ноября (КАРТА)

Погода в Украине в понедельник, 9 ноября, будет солнечной и без осадков.

В среднем по Украине столбики термометров покажут +9°…+10°.

На юге и Закарпатье воздух прогреетcя сильнее, чем на остальной территории страны – до +12°.

Ветер ожидают северо-западный, его скорость составит 3-8 м/сек.

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Погода на 9 ноября 2020 в Украине — прогноз погоды на сегодня

В Украине каждый день будет все холоднее

10 ноября погода в Украине изменится, похолодает до максимум +7°…+9°, на юге до +11°.

Жители Черниговской области уже могут готовится к ночным заморозкам во вторник.

Еще через день, 11 ноября, на западе и юге Украины днем прогнозируют ​​до +7°…+9°, в центре и на востоке +4°…+7°.

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