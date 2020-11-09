Статистика коронавируса в Украине ежедневно увеличивается, а количество свободных коек в больницах уменьшается. Хуже всего с этим в Харьковской, Полтавской, Ровенской, Сумской и Одесской областях.

То, что ситуация критическая, признают и чиновники из Министерства здравоохранения. Правда при этом, не вспоминают, почему они упустили целое лето и не занимались открытием новых отделений.

— Мы пришли к точке невозврата. И близки к катастрофе в случае, когда заполнения достигнет 100%, нам придется применять активацию протокола медицинской сортировки, – отмечает министр здравоохранения Украины Максим Степанов.

А это значит, что лечить тех, кто имеет больше шансов на выживание. К тому же, Минздрав уже обнародовал условия госпитализации, по которым пациента будут забирать в стационар: только тогда, когда у него затрудненное дыхание, нарушение сознания или уровень кислорода в крови ниже 92%.

Чтобы хоть как-то перекрыть дефицит больничных мест, власти собираются открывать мобильные госпитали. Пока в трех регионах: в Донецкой, Одесской области и в Киеве. Но когда они будут полностью готовы к приему больных, пока неизвестно.

Однако главным вопросом остается оснащение этих госпиталей кислородом. Волонтер Леся Литвинова отмечает, что в Украине даже в больницы он не полностью есть. Однако говорит, что мобильные госпитали, возможно, даже проще будет обеспечить кислородом, если рядом будут большие кислородогенерирующие станции.

А чиновники вновь начинают говорить о локдауне. Однако премьер-министр Денис Шмыгаль подчеркивает, что жесткого карантина по всей стране пока вводить не собираются. Ведь повторного локдауну не выдержит наша экономика.

Но может быть карантин выходного дня и комендантский час. В такие дни под запрет попадут развлекательные зоны, фудкорты, и детские комнаты в ТРЦ. Аптеки, транспорт и продуктовые магазины в выходные продолжат работать.

Однако остановит ли это распространение вируса? Эксперты сомневаются.

А пока Рада приняла штрафы. За отсутствие маски – 170 грн. Но действенно ли это? Ведь, как показала весна, за это никто никого почти не штрафовал.

Статистика коронавируса в Украине

По состоянию на 9 ноября коронавирус в Украине подтвердили у 469 018 граждан страны. За сутки — 8 687 новых случаев, из них — 350 детей и 321 медработник. За время пандемии умерли от вируса 8 565 человек, за сутки — 115. Выздороветь удалось 209 143 украинцам, за день — 2 277.