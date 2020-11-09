У премьер-министра Дениса Шмыгаля симптомов коронавируса пока нет, он находится на работе. Однако в ближайшее время сдаст тест на Covid-19.

Все потому, что 9 ноября коронавирус подтвердили у президента Владимира Зеленского и еще нескольких чиновников.

— Сейчас премьер работает, симптомов болезни нет. Но в связи с последними новостями, он в ближайшее время сдаст тест, поскольку в пятницу все были на презентации Экономического аудита страны, — сообщили в пресс-службе.

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Коронавирус у Зеленского

О том, что президент Украины Владимир Зеленский заболел коронавирусом, стало известно 9 ноября. Глава государства отметил, что чувствует себя хорошо, из заметных симптомов — повышенная до 37,5° температура.

Владимир Зеленский идет на самоизоляцию и будет работать дистанционно.

Также Covid-19 подтвердили у главы Офиса президента Андрея Ермака. Несмотря на положительный тест, он чувствует себя нормально.