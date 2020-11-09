Больной коронавирусом президент Владимир Зеленский обратился к оппонентам, которые начали радоваться в соцсетях его болезни.

Он отметил, что такое поведение за чертой человечности. Поскольку эта коварная болезнь не может быть причиной для радости.

— Реестровые “эксперты” от наших политических оппонентов радуются моей болезни. Это уже за гранью человечности. Что же, на мой взгляд, это люди с ампутированной совестью, и они доказывали это неоднократно. Мне нечего о них сказать. Кроме одного: зло возвращается обязательно и во сто крат. Коронавирус не может быть причиной для радости, даже когда болеют оппоненты.

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Владимир Зеленский надеется, что для большинства украинцев коронавирус не будет поводом для злорадства и мир обязательно победит в этой сложной битве.

Также президент добавил, что пока не будет надежной вакцины каждый находится под угрозой. Единственное, что можно сейчас сделать, — это попытаться разорвать цепочки заражения и снизить нагрузку на больницы.

О коронавирусе у Владимира Зеленского стало известно 9 ноября. Президент чувствует себя хорошо, имея небольшую повышенную температуру. Он пошел на самоизоляцию и находится под наблюдением врачей.