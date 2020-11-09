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Факты / Украина

Временные госпитали и допкровати: второй этап реагирования на распространение Covid-19

В Украине стартовал второй этап реагирования на распространение коронавируса.

Об этом сообщил главный санитарный врач страны Виктор Ляшко.

— Украина переходит на второй этап реагирования на распространение коронавирусной болезни. Мы продолжаем увеличивать количество коек в наших учреждениях здравоохранения, которые будут госпитализировать больных с коронавирусом. Ситуация крайне напряженная, — заявил Ляшко.

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Он добавил, что будет создана сеть обеспечения кислородом по медицинским учреждениям.

— Третий этап — это развертывание временных госпиталей в приспособленных помещениях, — отметил главный санврач.

Заполненность украинских больниц

По состоянию на 9 ноября в больницах восьми областей койки для больных Covid-19 заполнены более чем на 70%. Лидером по загрузке сейчас является Полтавская область — пациенты заняли более 90% мест.

Средний показатель во всей стране в целом — 62,4%.

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