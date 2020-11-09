PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Украина / Политика

У Зеленского диагностировали коронавирус

У президента Украины Владимира Зеленского диагностировали коронавирус.

— Нет в мире счастливчиков, для кого бы Covid-19 не представлял угрозы. Несмотря на все карантинные меры, я тоже получил положительный результат. У меня 37,5, а всем желаю 36,6! Впрочем, чувствую себя хорошо. Обещаю изолироваться и продолжать работать. Большинство преодолевает Covid-19. И я тоже это пройду. Все будет хорошо! — заявил Владимир Зеленский.

Читайте: Глава Минфина Сергей Марченко подхватил коронавирус

В Офисе президента отметили, что глава государства чувствует себя хорошо и будет продолжать выполнять свои обязанности дистанционно. Для этого у него есть все необходимое оборудование и инструменты.

Коронавирус у Ермака

9 ноября стало известно, что глава Офиса президента Андрей Ермак заболел коронавирусом.

Он отметил, что чувствует себя нормально и не планирует ставить на паузу работу.

Работать Ермак будет на самоизоляции дистанционно.

Теги: ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
fakty_logo
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Загружается…

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка