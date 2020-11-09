У президента Украины Владимира Зеленского диагностировали коронавирус.

— Нет в мире счастливчиков, для кого бы Covid-19 не представлял угрозы. Несмотря на все карантинные меры, я тоже получил положительный результат. У меня 37,5, а всем желаю 36,6! Впрочем, чувствую себя хорошо. Обещаю изолироваться и продолжать работать. Большинство преодолевает Covid-19. И я тоже это пройду. Все будет хорошо! — заявил Владимир Зеленский.

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В Офисе президента отметили, что глава государства чувствует себя хорошо и будет продолжать выполнять свои обязанности дистанционно. Для этого у него есть все необходимое оборудование и инструменты.

Коронавирус у Ермака

9 ноября стало известно, что глава Офиса президента Андрей Ермак заболел коронавирусом.

Он отметил, что чувствует себя нормально и не планирует ставить на паузу работу.

Работать Ермак будет на самоизоляции дистанционно.