Во вторник, 10 ноября, в 8.00 Украина возобновляет работу всех КПВВ в районе проведения Операции объединенных сил, согласно договоренностям, достигнутым в нормандском формате и во время прошлого заседания ТКГ.

Об этом сообщил глава украинской делегации в Трехсторонний контактной группе Леонид Кравчук.

По его словам, пункты пропуска Гнутово, Новотроицкое, Марьинка, Майорское, Станица Луганская, а также Счастье и Золотое будут пропускать граждан и транспорт ежедневно с 8.00 до 18.00.

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Все, кто пересекает линию разграничения, должны быть в масках и соблюдать социальную дистанцию. После въезда на подконтрольную Украине территорию граждане также должны пройти обязательную самоизоляцию или сделать тест на коронавирус.

Утром 9 ноября представители Трехсторонней контактной группы заявили, что Российская Федерация не будет восстанавливать вместе с Украиной работу всех контрольных пунктов выезда-выезда на Донбассе.

То есть 10 ноября будут работать КПВВ только с украинской стороны.

Источник: Українська делегація у ТКГ