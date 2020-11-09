Лечение коронавируса: УЗИ легких лучше диагностирует пневмонию, чем рентген

Ультрозвуковая диагностика легких в отделениях оказания медицинской помощи лучше для диагностики пневмонии при коронавирусе, чем рентген грудной клетки.

По данным исследователей, УЗИ легких имеет чувствительность 97,6%, рентгенография — 69,9%. Специфичность составила 33,3% для УЗИ и 44,4% для рентгена.

В ходе иследования врачи сравнивали диагностические возможности УЗИ легких в 143 пациентов с коронавирусом, выполненного с помощью портативного устройства, с рентгеном грудной клетки, а окончательный диагноз подтверждался с помощью компьютерной томографии.

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Такие данные сообщила врач-инфекционист, доктор медицинских наук, профессор Ольга Голубовская.

— Мы на нашей кафедре широко стали применять УЗИ легких для обследования больных еще с марта. Сейчас накоплен большой опыт, метод несложен, позволяет смотреть легкие в динамике, быстро и безопасно. Метод доступен и незаменим в условиях массового поступления больных, нуждающихся динамического наблюдения. Его применение ограничивается только отсутствием соответствующих портативных устройств, которые легко переносятся в отделениях интенсивной терапии. Мы, например, таскаем целый аппарат, приобретенный университетом, отделениями, но оно того стоит, — отметила врач.

Кроме того Голубовская пояснила, что на рентгене очаги коронавирусного воспаления часто являются невидимыми. Поэтому проведение рентгенологического исследования не целесообразно при легком, а иногда и за течения заболевания средней тяжести.

— Хорошо видно на рентгене уже большие участки поражения, тогда же и контроль эффективности лечения очень показательный данным методом, — отметила инфекционист.

Также, по ее словам, не стоит делать КТ при легком течении коронавируса.

Коронавирус в Украине

По состоянию на 9 ноября в Украине зафиксировали 8 687 новых случаев коронавируса. За время пандемии умерли от вируса 8 565 человек, за сутки — 115. Выздороветь удалось 209 143 украинцам, за день — 2 277.

Больше всего случаев заболевания коронавирусной инфекцией обнаружили в Киеве — 44 920, Харьковской области — 43 930, Львовской — 33 754, Одесской — 28 728 и Черновицкой — 25 411.

Источник: Ольга Голубовская

Фото: Ольга Голубовская