Глава Ровенской областной государственной администрации Виталий Коваль заболел коронавирусом.

Об этом он написал на своей официальной странице в Facebook.

— Covid-19 добрался и до меня. ПЦР-тест показал положительный результат. Чувствую себя нормально. Осложнений нет, — уточнил Виталий Коваль.

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По словам Коваля, в течение двух недель он будет находиться дома, но работу прекращать не собирается — будет работать в онлайн-режиме.

Коронавирус в Украине

Ряд украинских чиновников уже сообщали о том, что переболели коронавирусом. Среди них, например, мэры Киева и Харькова Виталий Кличко и Геннадий Кернес.

Также Covid-19 диагностировали у ряда народных депутатов Украины, из-за чего работу Верховной Рады пришлось временно прекратить в октябре.

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Источник: Виталий Коваль