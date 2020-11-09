Глава Ровенской областной государственной администрации Виталий Коваль заболел коронавирусом.
Об этом он написал на своей официальной странице в Facebook.
— Covid-19 добрался и до меня. ПЦР-тест показал положительный результат. Чувствую себя нормально. Осложнений нет, — уточнил Виталий Коваль.
Читайте: Глава Ивано-Франковской ОГА заболел коронавирусом
По словам Коваля, в течение двух недель он будет находиться дома, но работу прекращать не собирается — будет работать в онлайн-режиме.
Коронавирус в Украине
Ряд украинских чиновников уже сообщали о том, что переболели коронавирусом. Среди них, например, мэры Киева и Харькова Виталий Кличко и Геннадий Кернес.
Также Covid-19 диагностировали у ряда народных депутатов Украины, из-за чего работу Верховной Рады пришлось временно прекратить в октябре.
Подробнее о коронавирусе в Украине читайте на Фактах ICTV.
Источник: Виталий Коваль