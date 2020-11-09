Одесская областная территориальная избирательная комиссия не смогла объявить результаты голосования на выборах депутатов областного совета, поскольку к компьютеру, где хранился протокол голосования, попал вирус.

Теперь протокол придется переделать. По словам представителей Одесской областной ТИК, из-за этого вируса компьютер вроде выдает ошибку, из-за чего невозможно окончательно подсчитать результаты голосования.

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Все члены комиссии единогласно поддержали предложение перенести заседание на утро 9 ноября. Протокол планируют переработать на другом компьютере.

Второй тур выборов мэра Одессы

Повторные выборы городского головы Одессы назначены на 15 ноября. Во втором туре местных выборов примут участие действующий мэр города Геннадий Труханов (партия Доверяй делам) и Николай Скорик (Оппозиционная платформа — За жизнь).